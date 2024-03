TOP 14. Indispensable, le retour du maestro Baptiste Serin fait un bien fou au RCT

De retour après plus de trois mois d’absence, Baptiste Serin change complétement l’apparence du RCT, en démonstration face au MHR.

En difficulté avec 4 défaites en 5 matchs de championnat, Toulon attendait de pied ferme le retour de ses internationaux et de ses blessés.

Dans cette période de doublons, les troisièmes lignes Charles Ollivon et Esteban Abadie ou encore l’Ecossais Ben White ont manqué au club varois.

Mais le leader qui change totalement le jeu de Toulon, c’est définitivement Baptiste Serin. Rentré en jeu autour de la 33e minute, le demi de mêlée a redonné de la vitesse et de la précision dans l’attaque toulonnaise.

L’ancien joueur de l’UBB sent les opportunités, son sens de l’anticipation lui permet de toujours réaliser les bons choix et de créer des brèches.

En un peu plus d’une mi-temps, Baptiste Serin aura été impliqué sur deux essais du RCT. Dans un premier temps, il délivre une passe décisive à son ouvreur Gallois Dan Biggar.

Il mettra ensuite sous pression son vis-à-vis montpelliérain lors d’une sortie de mêlée. Une agressivité défensive proche de la ligne d’en-but du MHR qui mènera à l’essai de Swan Rebbadj.

Une performance saluée par l’ancien international du XV de France Cédric Heymans, consultant lors du Canal Rugby Club.

Le retour de Baptiste Serin a fait beaucoup de bien à Toulon. Son retour sur la pelouse avec cette ovation montre vraiment l’importance de ce joueur dans ce club et au sein de l’effectif. Quand il était absent, on a vu un Toulon qui se cherchait au niveau de son jeu. Il n’y avait pas la vitesse qu’il est capable de mettre, l’insouciance et le caractère.’’

Bien remis de sa luxation de l’épaule, le numéro 9 du XV de France va devoir continuer sur sa lancée avec un déplacement compliqué à venir à Bayonne. Pour rappel, les Basques sont sur une série de 28 victoires à la suite à Jean-Dauger.