Top 14. Ces six joueurs ont fait leurs adieux au MHR ce week-end

Les fins de saisons riment souvent avec les adieux. Pour son dernier match à domicile, le MHR a tenu à saluer, les six joueurs qui quitteront le club.

Standing ovation ! Le GGL Stadium de Montpellier a remercié chaleureusement Zach Mercer lors de sa sortie face au Stade Rochelais. Le gladiateur anglais n’était pas le seul à porter pour la dernière fois le maillot du MHR devant son public. Cinq autres Cistes faisaient également leurs adieux : Gela Aprasidze, Mohamed Haouas, Curtis Langdon, Vincent Rattez et Vincent Giudicelli.

Merecida ovación a la gran figura del último campeón.



Zach Mercer jugó su último partido como local en Montpellier. 👏pic.twitter.com/qYyuDPd8Qb — Periodismo Rugby (@Perrugby) May 15, 2023

Zach Mercer

Peut-être le départ le plus marquant sur le plan sportif. Zach Mercer est l’un des grands artisans du titre de champion de France glané par le MHR en 2022. En seulement deux saisons et 50 matchs avec le MHR l’Anglais a marqué son club et le Top 14. Sa saison 2021-22 est tout simplement exceptionnel. Tout juste arrivé dans l’Hérault en provenance de Bath durant l’été 2021, le troisième ligne enchaîne les feuilles de matchs et prend part à 32 rencontres (24 titularisations) durant lesquelles il met toute sa puissance au service de son équipe. Il se montre décisif en marquant cinq essais au cours de la saison. En finale de championnat face au Castres Olympique, sa bonne lecture du jeu et ses qualités techniques lui permettent d’offrir le premier essai de la rencontre à Arthur Vincent par un magnifique coup de pied rasant. Il est justement élu meilleur joueur du championnat à l’issue de cette édition 2021-22. Dans une saison post-Brennus compliquée pour son équipe, Zach Mercer, réalise une saison pleine avec deux essais en 27 matchs. Il jouera la saison prochaine sous les couleurs de Gloucester. La coupe du monde en ligne de mire, le troisième ligne international (2 caps) devient, en retournant en Angleterre, à nouveau sélectionnable avec le XV de la Rose.

À l’image de sa saison, Mercer réussit tout ce qu’il tente. #COMHR pic.twitter.com/5kI7FpL9mr — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) June 24, 2022

Mohamed Haouas

C’est l’un des symboles du MHR. Momo a découvert le rugby grâce à des actions de la structure Hérault Sport dans les quartiers populaires avant de rejoindre le club montpelliérain à l’âge de 15 ans. Depuis, le natif du Havre n’a cessé de progresser. Au cours de sa formation, il intègre l’équipe de France militaire (il était scolarisé dans une École de la Marine Nationale) avec qui il décrochera notamment la troisième place à la coupe du monde militaire 2013. Haouas connaît sa première feuille de match en Top 14 en 2017 et compte depuis 116 apparitions sous le maillot montpelliérains. Il remporte le Challenge Européen en 2021 et le Bouclier de Brennus en 2022. Ses bonnes performances en club lui ouvrent les portes du XV de France. Il devient même l’un des hommes de base de Fabien Galthié : il est titulaire lors des Tournois des Six Nations 2020 et 2021. Depuis les suspensions et les blessures font qu’il n’est plus indiscutable, mais il a encore toutes ses chances pour participer à la coupe du monde en France. Alors qu’il n’a connu qu’un seul club dans sa carrière, le pilier international (16 sélections) de 29 ans évoluera la saison prochaine sous les couleurs de l’ASM avec qui il a signé un contrat jusqu’en 2026.

RUGBY. TRANSFERT. Top 14. Vincent Rattez vers Lyon la saison prochaine ?



Vincent Rattez

L’international français (9 sélections) rejoint le MHR lors de la saison 2021. Il sort alors d’une saison compliquée avec le Stade Rochelais pour qui il ne jouera que 16 rencontres lors de son ultime saison. Il sera l’unique marqueur montpelliérain lors de la victoire en demi-finale de Top 14 face à l’Union Bordeaux Bègles (19-10) avant de soulever le Bouclier de Brennus 2022. Son deuxième titre après le Challenge Européen 2021. Il aura porté le maillot montpelliérain à 70 reprises pour 12 essais. Il s’est engagé avec le LOU Rugby pour deux saisons.

Gela Aprasidze

Le demi de mêlée international géorgien (43 sélections) de 25 ans a rejoint le MHR en tant qu’espoir lors de la saison 2017-18. Il n’a jamais réussi à s’imposer comme titulaire, il est cependant le remplaçant de Benoit Paillaugue lors de la demi-finale et lors de la finale de Top 14 2022. Gela Aprasidze compte 43 apparitions pour 14 titularisations avec le MHR. Il évoluera du côté de l’Aviron Bayonnais la saison prochaine.

Rugby. Top 14. Boudé par Jones, Zach Mercer a joué une partition sublime en finale



Vincent Giudicelli

Natif de Montpellier, le talonneur de 25 ans est un pur produit de la formation du MHR. Arrivé à l’âge de 11 ans, il n’aura connu qu’une saison loin de ses terres (LOU Rugby en 2016-17). En six saisons avec les professionnels du côté du MHR, Vincent Giudicelli aura pris part à 77 rencontres pour 33 titularisations et six essais. Comme Gela Aprasidze, il défendra les couleurs de l’Aviron Bayonnais la saison prochaine.

Curtis Langdon

Le talonneur international Anglais (2 sélections) de 25 ans est arrivé en cours de saison, après la faillite de son club de Worcester. Il a participé à 12 rencontres pour un essai avec Montpellier. L’aventure avec le MHR aura été de courte durée, car Curtis Langdon rejoint dès la saison prochaine le club de Northampton.