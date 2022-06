TOP 14. Castres. ''La manière dont sa carrière a pris fin est plus qu'irrespectueuse'', lance la femme de Kockott

Ce vendredi, Castres disputera la finale du Top 14 face à Montpellier. Une rencontre qui se fera sans le demi de mêlée Rory Kockott, écarté du groupe.

Ce vendredi 24 juin, la saison de Top 14 2021-2022 prendra fin au Stade de France, avec la finale entre le Castres Olympique et Montpellier. Une rencontre qui sera notamment la dernière pour certains joueurs, comme Guilhem Guirado ou encore Loïc Jacquet. Malheureusement, d'autres n'auront pas le droit à une sortie en apothéose. C'est notamment le cas du demi de mêlée du CO Rory Kockott, hors du groupe pour cette finale. Véritable monument du club, l'international français aux 11 sélections n'a pas été choisi par le staff tarnais pour disputer ce match, à 35 ans. Une décision sportive qui fait débat au sein du rugby français. En effet, et au-delà de ce que peut apporter un joueur comme Kockott en finale, certains voient en cette décision un manque de respect à l'égard du joueur. Et l'une des premières personnes à contester cela n'est d'autres que la femme de Rory Kockott. Via un tweet, cette dernière n'a pas hésité à exprimer son mécontentement et son dégoût concernant ce choix.

Top 14. Rory Kockott (Castres) l'a annoncé, c'est la der pour luiEn réponse à un article du Figaro relayé par le journaliste David Reyrat, la femme de Rory Kockott n'a pas hésité à charger le club tarnais : "Il est peut-être temps d'écouter directement la personne concernée (en l'occurence Rory Kockott). Alors nous entendrons une représentation exacte de la vérité. La manière dont sa carrière a pris fin est plus qu'irrespectueuse et injustifiable de la part des personnes en place". Une déclaration qui ne va certainement pas faciliter les choses du côté du CO, à seulement quelques heures de la finale…

Perhaps it’s time to hear from the person involved directly. Then we'll hear an accurate representation of the truth. The manner in which His career has been ended is beyond disrespectful and unjustifiable by the powers that be. https://t.co/3OuUvJrfVz — Stephanie Kockott (@StephiKockott) June 23, 2022

