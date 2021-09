Top 14. Rory Kockott (Castres) l'a annoncé, c'est la der pour lui

Le demi de mêlée de Castres Rory Kockott s'est fendu d'un message sur les réseaux sociaux pour annoncer qu'il jouait sa dernière saison.

VIDEO. Top 14. Rory Kockott, de joker médical à véritable enfant du pays à CastresRory Kockott aura marqué le Castres olympique. Et s'il a été démarché par d'autres formations, il sera finalement resté fidèle à la formation tarnaise jusqu'au bout. Le demi de mêlée de 35 ans a en effet annoncé qu'il mettra un terme à sa carrière en juin prochain. Il aura finalement passé onze ans au CO, remportant deux titres de champion de France en 2013 et 2018. Véritable cadre de l'équipe, il est devenu au fil des années une figure locale. Meilleur réalisateur de la saison 2012-2013 du Top 14, il avait été élu meilleur joueur de la saison cette année-là lors de la Nuit du Rugby. Ses performances sur le pré lui avaient ensuite permis de devenir international français. Il compte en effet 11 sélections avec le XV de France sous l'ère Saint-André. La première avait eu lieu en 2014 face aux Fidji à Marseille. L'année suivante, il participait au Tournoi des 6 Nations puis à la Coupe du monde en Angleterre. "C'est génial de savoir que ce n'est pas la fin, mais juste le début du prochain chapitre", a-t-il confié sur les réseaux sociaux.