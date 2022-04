TOP 14. Castres dans le Top 3 pour le sprint final, qui l'eut cru en début de saison ?

4ème à égalité de points avec La Rochelle, le CO a tout pour recevoir un barrage à domicile, et plus si affinités. Il y a 6 mois, personne ne l'aurait vu venir.

Entre nous, qui l'aurait cru ? Qui aurait cru en début de saison que le CO serait, 8 mois plus tard, en pole pour recevoir un barrage à domicile, et plus si affinités ? Car oui, au-delà de sa 4ème place actuelle à égalité de points avec La Rochelle, Castres possède surtout le calendrier de fin de saison le plus favorable. Lors des 3 dernières journées, le club tarnais jouera en effet face à Biarritz, Perpignan et enfin Pau. De quoi faire dire au petit uruguayen Santi Arata, pour Rugbyrama, que "c'est le moment d'accélérer notre saison".

RUGBY. NE CHERCHEZ PAS : C'EST CASTRES QUI SERA CHAMPION DE FRANCE

Une chose semble sûre, et peu importe la place : les pensionnaires de Pierre-Fabre devraient bien jouer les phases finales cette année. Ce qui serait une première depuis leur titre de 2018 pour eux, qui étaient notamment passés à un cheveu de celles de l'an dernier. On le sait, les Olympiens ont une histoire particulière avec les phases finales, qu'ils ont toujours été chercher au couteau lors de la dernière décennie, avant de réaliser à chaque fois des parcours fantastiques. Là, les Tarnais ne sont donc mis en mode "mission qualification" comme le glisse Arata, histoire d'éviter la déception de l'an dernier. "Depuis que je suis arrivé ici en 2020, tout le monde me parle de ces phases finales, et notamment Benjamin Urdapilleta, dont je suis proche. Ils me disent que la ferveur et les émotions sont incroyables. Il me tarde… C’est pour cela que dorénavant, on veut faire le moins d’erreurs possibles dans notre jeu (...) Depuis un certain temps, dans notre esprit, chaque rencontre est une finale."

TOP 14. TOULOUSE, CASTRES, TOULON, ETC. ÇA BOUCHONNE VERS LES PHASES FINALES !

Tout ça et ces 62 points engrangés en 23 journées sont évidemment le fruit de la sérénité et du travail de PH Broncan, intronisé il y a près d'un an et demi maintenant et qui a métamorphosé le CO. Depuis janvier 2021, Castres est d'ailleurs la meilleure équipe du Top 14 en points cumulés ! Eh oui, en plus d'être la formation qui a le moins perdu sur la période (12 défaites seulement), la machine tarnaise est invaincue à domicile depuis lors, elle qui reste sur une série de 20 victoires consécutives à Pierre-Fabre. Comment ? Pêle-mêle, on pourra bien sûr citer la force d'un recrutement ô combien intelligent, de cet état d'esprit de guerrier jamais malmené ou de ces victoires à la corde si importantes durant l'hiver. On pense par exemple aux résultats obtenus à Perpignan ou face à La Rochelle.

RUGBY. LES SUPPORTERS ONT PÉTÉ UN CÂBLE DEVANT LE ''SOMPTUEUX'' CASTRES/CLERMONT

Et puis bien sûr, pour valider tout ça, les deux dernières victoires, à domicile, face à Toulouse et Clermont. Deux matchs pour confirmer une superbe saison, avant lesquels on avait dit que si le CO en sortait avec au moins 8 points, il serait en pole pour - au bas mot - recevoir un barrage à domicile. Voilà donc chose faite. Reste maintenant ces 3 rencontres "abordables" pour valider le travail effectué et pourquoi pas rêver plus grand. Toujours avec la méthode castraise.

