RUGBY. Les supporters ont pété un câble devant le ''somptueux'' Castres/Clermont

Ce samedi, Clermont défier Castres sur sa pelouse en Top 14. Une rencontre affligeante aux yeux de beaucoup de supporters sur les réseaux sociaux.

#COASM #rugby #Castres #Top14 Le public de Pierre-Fabre rend hommage au 2e ligne uruguayen Rodrigo Capo Ortega, qui a fait 18 saisons et 405 matchs sous le maillot du @CastresRugby pic.twitter.com/IPj6teFMBy — Anthony Assémat (@AnthonyAssemat) April 23, 2022

Première chandelle, premier en-avant parce que le réceptionneur n'a pas écouté son premier éducateur de l'école de rugby qui lui disait qu'il fallait se tourner vers son camp pour ne pas faire d'en-avant. Mais lundi, il sera à la muscu. #COASM April 23, 2022

Cette passe improbable est un véritable aveu d'impuissance. A cinq mètre les gros doivent faire le boulot. #COASM — Joël PRAT (@JoNuts48) April 23, 2022

Personne à vu le plaquage à retardement sur C. LOPEZ ?! #COASM #Top14 — Grégory Maynard (@GMaynard_63000) April 23, 2022

Pas de video sur lopez? Le plaquage à retardement n’est pas assez flagrant 🙄 #COASM — guerriers_gaulois (@TerreJaune) April 23, 2022

#COASM c’est un match en retard qui s’est joué cet hiver (en nocturne) ? — Eric REY (@Eric_Rey_) April 23, 2022

#COASM #YellowArmy 15 min deux touches à 5 mètres, 0 point marqué. Vous m’aviez manqué les gars — MonkeyDlajax (@MDlajax) April 23, 2022

Il faudrait expliquer au Clermontois que c'est pas parce que le terrain est détrempé qu'on peu plongé comme a la piscine 🤨#COASM — 9️⃣ RETRAITÉ (@clemoui9) April 23, 2022

En fait, si je comprends bien la stratégie de Canal +, ils préfèrent diffuser #COASM sous La pluie avec deux équipes pas connues pour leurs grandes envolées et mettre sur une chaîne payante #SFPSP sous le soleil avec deux équipes joueuses...ils ont choisi le match pour la sieste — Le Mayenno Stadiste🐝🐝🐝🐝 (@LeMayennoST) April 23, 2022

Un mouchoir pour Babillot qui commence pleurer #COASM — Lu_Ks_ (@Lu_Ks__) April 23, 2022

Putain Vaha!!! L'arbitre lui dit de lâcher et encore une fois il fait sa tête de con. #COASM — Joël PRAT (@JoNuts48) April 23, 2022

Y a jamais faute de Vahha mais bon #COASM — Lu_Ks_ (@Lu_Ks__) April 23, 2022

Vous avez déjà essayé de jouer au rugby dans une pataugeoire? Et bien c’est le principe de #COASM... — Le Mayenno Stadiste🐝🐝🐝🐝 (@LeMayennoST) April 23, 2022

très belle mêlée de l'ASM depuis le début du match.

Par contre ça commence à se chauffer de plus en plus entre les gros :D#COASM — Cybervulcans (@Cybervulcans) April 23, 2022

Et Morgan qui rate même les pénalités. On porte bien le ballon mais on ne concrétise rien. #COASM — Julien Patriarca (@moulip) April 23, 2022

Je veux bien que le ballon soit glissant mais on est clairement très mauvais sous les chandelles. Bien pire qu'eux et avec une telle météo ça peut faire une grosse différence. #COASM — Joël PRAT (@JoNuts48) April 23, 2022

On est maladroit, on sait pas marquer à 5m de l’en-but mais on veut viser le top 6, lol @ASMOfficiel wake up #COASM — Stev’ (@Steven63M7) April 23, 2022

Les castrais se font pilonner sur leur ligne mais les clermontois sont tellement arrêtés que tu sens même pas de danger #COASM — ML (@mick_tou) April 23, 2022

Put.. mais c'est une blague !!! Comment on peut ne pas marquer là-dessus !! C'est pas possible je pète un câble 🤬🤬🤬🤬🤬 #COASM — Julien Patriarca (@moulip) April 23, 2022

Et on est sanctionné sur la mêlée. Ce match est d'ores et déjà perdu. On domine 35 minutes et on est derrière au score. Avec la faiblesse du banc le match est plié. #COASM — Joël PRAT (@JoNuts48) April 23, 2022

On a mis 0 point alors qu'on porte le ballon tout le temps. C'est insupportable #coasm — Julien Patriarca (@moulip) April 23, 2022

Babillot chouine tellement qu’on dirait Laurent Travers#COASM — Derf (@DerfDvx) April 23, 2022

Comme d'habitude une première mi-temps solide, on domine clairement l'adversaire dans les zones d'affrontements, on a l'occasion de marquer plusieurs fois mais on tourne à -6. La suite devrait être plus compliquée avec un banc trop tendre. #COASM — Joël PRAT (@JoNuts48) April 23, 2022

Vahamahina il a un totem d’immunité sur les rucks c’est hallucinant… il est hors-jeu, il met les mains, jamais sanctionné #COASM — Allan (@Allan_lfch) April 23, 2022

Clermont perde des mêlées pas de jaune mais pour Castres oui mdr on adore #COASM — Thomas 'CrosKult' C (@CrosCult) April 23, 2022

Trop d'erreurs, d'approximations. Comme depuis le début de la saison. Tellement frustrant pour l'ASM. #COASM — Nicolas Castagnet (@ncastagnet1) April 23, 2022

Franchement @CastresRugby ne montre rien et on n'est pas foutu de marquer le moindre point. Et qu'est-ce que j'en marre qu'on rende le ballon au pied à chaque fois. #COASM — Julien Patriarca (@moulip) April 23, 2022

Ce match me rappelle les séances de gagne-terrain en fin d'entraînement les mercredis soir. #COASM — cypher (@phercyneo) April 23, 2022

Quel match immonde quand même🥴 #COASM — Allan (@Allan_lfch) April 23, 2022

Putain mais c'est quoi cette manie de jouer 100% des ballons au pied. 10 minutes pour aucune efficacité en supériorité. On vient de faire cadeau de ces 10 minutes à l'adversaire. #COASM — Joël PRAT (@JoNuts48) April 23, 2022

C'est la stratégie sadourny... C'est avangardiste... Personne ne peut comprendre... #COASM — beber speed (@beberspeed) April 23, 2022

Moi je veux bien toutes ces chandelles mais on n'en prend pas une. On rend invariablement le ballon à Urdapilletta ou Dumora. On essayerait pas autre chose ? 🤔 #COASM — Olivier Bernasson (@obernasson) April 23, 2022

#COASM cela faisait longtemps que j’avais pas vu un match aussi déguelasse ! En fait c’est un match de foot sur un demi terrain ! 🤮 — grimaud nicolas (@GrimaudNicolas) April 23, 2022

Même le commentateur il a plus la foi de commenter sur rugby+ 😭😭 #COASM — Allan (@Allan_lfch) April 23, 2022

A un moment quand on voit qu'une stratégie ne fonctionne pas, il faut en changer. Avec tous les ballons qu'on a rendu au pied on n'a rien fait. La prochaine chandelle ou coup de pied de pression j'arrête de regarder. #COASM — Julien Patriarca (@moulip) April 23, 2022

J’en ai vu des matchs chiant mais alors ce #COASM bat tout les records .. — Tricking mao (@raitohasunohana) April 23, 2022

Si c'est la stratégie du staff je ne comprends vraiment pas. Que des coups de pied depuis 16 minutes, aucune efficacité. On facilite la tâche de castrais pourtant dépassé cette aprem. #COASM — Joël PRAT (@JoNuts48) April 23, 2022

J'ai l'impression que l'ASM pourrait jouer toute la journée sans marquer le moindre essai...#COASM — Nicolas Castagnet (@ncastagnet1) April 23, 2022

Para Il va leur faire un bien fou au @SFParisRugby 🎺🎺 #COASM — Bajadita varoise (@flanker_fidji) April 23, 2022

Il y a des sadomaso comme moi qui s'afflige Castres Clermont cet aprem ? #COASM — Rm_71 (@stadidista) April 23, 2022

Quelqu'un a compté le nombre de coup de pied Clermontois pendant cette purge ? #COASM — Ku Klux Klancy (@ClancyMyLove) April 23, 2022

J’imagine un mec qui découvre le rugby pour la première fois devant Castres-Clermont…pas sûr qu’il se découvre une passion. #COAsm — Simon Bcl (@SimonBancel) April 23, 2022

On est d'une naïveté incommensurable 😭 #COASM — Olivier Bernasson (@obernasson) April 23, 2022

Castres à l'abri d'un essai transformé. Mais vu le jeu Clermontois, c'était déjà le cas depuis le début du match... #COASM — cypher (@phercyneo) April 23, 2022

Un sketch le jeu au pied des clermontois cette aprem. Entre chandelle dégueu et touche non trouvée, une vraie masterclass. #COASM — Joël PRAT (@JoNuts48) April 23, 2022

Très dur de conserver sa santé mentale devant ce #COASM… — Boyer Louis (@BoyerLouis) April 23, 2022

Le plus dur dans tout ça c'est que je paye un abonnement canal avec pack sport pour ces après midi rugby, pour ces matchs 😀#COASM — Rm_71 (@stadidista) April 23, 2022

On va réussir à perdre ce match sans marquer le moindre point alors qu'on a la chance inespérée que le CO fasse un vrai match de merde. #COASM — Joël PRAT (@JoNuts48) April 23, 2022

Plus de jeux au pieds que de seconde dans un match 👍🏼👍🏼 continuez les gars ça marchera peut etre a la 170 eme minutes 🤦🏻‍♂️🟡🔵 #coasm #Top14 — guerriers_gaulois (@TerreJaune) April 23, 2022

Il m’a pas l’air fou ce derby de l’Aveyron #COASM — Giannelli Imboulard 🔴⚫️🟣 (@imboulard) April 23, 2022

Oh le gros plan sur Gibbes... Regard dans le vide, incapable de motiver ses troupes. Symptomatique de la saison toute entière. #COASM — Joël PRAT (@JoNuts48) April 23, 2022

Surtout pas... On ne change pas une stratégie qui perd... On a prouvé que cela fonctionne... 10 défaites a l'extérieur de suite #COASM — beber speed (@beberspeed) April 23, 2022