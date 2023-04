TOP 14. Gros coup dur pour Capuozzo à quelques mois de la Coupe du monde

Après un Tournoi des 6 Nations écourté et quelques rendez-vous manqués avec le Stade Toulousain, il semblerait qu'Ange Capuozzo ne foule plus la pelouse d'Ernest-Wallon cette saison.

Une convalescence de 3 mois

Si à priori, face au LOU, Ange Capuozzo est sorti à la 13 ème minute sans grimacer plus que ça, c'est pourtant une longue période d'inactivité qui l'attend. En effet, selon les informations de l'Équipe, l'ailier ou arrière de la Squadra Azzurra serait tenu hors des terrains de 10 à 12 semaines. Cette absence est donc synonyme d'une fin de saison pour la pépite toulousaine, qui a rechuté ce week-end. Sa blessure coïncide avec celle qui l'avait empêché de terminer le Tournoi des 6 Nations, à l'omoplate, et après un choc au sol ce week-end, la douleur est réapparue. Cette saison, Capuozzo n'aura finalement joué que 11 petits matchs, lui qui était venu de Grenoble dans l'optique de s'imposer dans la Ville Rose. Néanmoins, en supposant qu'il reprenne l'entraînement au mois de juillet, l'international italien devrait sans soucis apte pour la Coupe du monde en France. En plus de cela, le staff d'Ugo Mola doit également faire face à la blessure de son autre ailier, Arthur Retière, victime d'une belle entaille derrière le genou, avec plusieurs points de suture inconfortables. Face au Stade Français, Toulouse pourra néanmoins compter sur le retour de Matthis Lebel qui était en congé, ainsi que de Juan Cruz Mallia qui s'est rétabli de sa commotion. Le Stade Toulousain devrait tout de même préserver ses cadres pour le déplacement à Paris, avant la demi-finale de Champions Cup face au Leinster.

