TOP 14. Capable de gagner moche, l’UBB est-elle (enfin) devenue mature ?

Hier contre le RC Toulon, l’Union bordeaux-Bègles (UBB) s’est montré capable de remporter des matchs âpres, sans céder mentalement.

C’était l’une des dernières marches à gravir afin d’atteindre l’étage des grands du Top 14. Ce samedi 28 décembre, l’UBB a gagné et pas de la plus belle des manières contre le RC Toulon (21-17) à Chaban-Delmas. Derrière le brouillard, les supporters devaient faire grises mines, mais la formation girondine, elle, s’est enfin prouvée qu’elle pouvait le faire.

L'UBB en quête de confiance

En effet, sur la saison 2023-2024, l’Union bordeaux-Bègles n’avait aucune difficulté à emballer les matchs. Avec ces scores fleuves et ses victoires à (très) haute intensité, le club faisait généralement le plein de confiance en empilant les essais. Désormais, l’écart au score semble n’être devenu qu’un plus.

Après la rencontre, Nicolas Depoortere s’est satisfait du score et d’un nouveau visage. L’UBB n’est plus juste beau joueur, elle est souvent vainqueur. “Aujourd'hui, ce genre de matches, on a su le gagner. Ça, on ne parvenait pas à le faire l'année dernière”, affirmait le centre international après la rencontre.

En Top 14, le rugby sans le champagne

Après la claque reçue en finale l’an dernier, l’UBB multiplie les victoires au forceps, mais continue de les conjuguer avec des larges succès. Dès le début de saison, les Girondins sont allés l’emporter sur la pelouse d’Ernest Wallon d’une courte tête (12-16). Ensuite, ils ont réussi à récidiver face à Pau (19-6), Montpellier (9-6) ou encore Castres (3-13), toutes des victoires étriquées et sans grandes envolées.

La saison passée, l’Union Bordeaux-Bègles n’avait signé que 6 rencontres à moins de 20 points inscrits en 80 minutes. Toutes ces dernières s’étaient soldées par des défaites. Incapable de gagner lors des confrontations capricieuses, l’UBB a beaucoup évoluée sur ce point en l’espace d’une intersaison.

Par ailleurs, l’une des plus petites victoires de l’Union bordeaux-Bègles sur la saison 2023-2024, autant en points inscrits qu’en écart au score, est la demi-finale face au Stade Français Paris (22-20). Après le carton face au Racing 92 en barrage (31-17), les coéquipiers de Damian Penaud ne s’étaient pas mis dans leur disposition habituelle pour la première finale de l’histoire du club en Top 14.

Après la rencontre, Yannick Bru a souligné une “attitude positive” de son groupe sur la confrontation face à Toulon. Cependant, il a confié que ce genre de match lui offrait “quelques regrets d’un point de vue réalisme”. Si l’UBB sait désormais ‘gagner moche’, cela ne doit pas devenir une habitude pour autant.

