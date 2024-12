VIDÉO. Un contrat en or et des ambitions intactes, Bordeaux retient son maestro

À la suite du match brouillon face à Montpellier (9-6), Matthieu Jalibert a pris le micro face aux supporters pour leur annoncer sa prolongation jusqu'en 2028 avec le club girondin.

Si la rencontre face à Montpellier n’a pas offert un spectacle mémorable, c’est l’après-match qui lui a volé la vedette. Depuis la pelouse du stade Chaban-Delmas, Matthieu Jalibert a pris le micro pour annoncer une nouvelle qui fera vibrer les supporters bordelais : sa prolongation de contrat avec l’UBB jusqu’en 2028. Une déclaration forte pour l’enfant du club, qui balaye les rumeurs de départ et affirme son ambition de ramener un titre à Bordeaux.

Une annonce théâtrale, un public conquis

Après un match disputé et une courte victoire (9-6), l’international français a choisi la meilleure des scènes : sous les projecteurs, devant des tribunes pleines à craquer. "Ça fait quelques semaines que c’est signé, mais je voulais vous l’annoncer en exclusivité", a lancé l’ouvreur, sourire aux lèvres, sous les applaudissements de Chaban.

"Je tiens à remercier le président pour sa confiance, ma famille et bien sûr vous, les supporters, pour tout l’amour que vous nous donnez." Une déclaration pleine d’émotion et de reconnaissance envers le public girondin.

Un feuilleton qui prend fin

Ces dernières semaines, les rumeurs de départ enflaient autour de Jalibert. Certains l’annonçaient à l’étranger ou dans une autre écurie du Top 14. Lui-même a avoué dans une interview à Rugbyrama : "Je me demandais si je n’avais pas besoin de sortir de ma zone de confort."

Mais l’amour du maillot bordelais et le rêve d’un premier titre avec son club formateur ont fini par prendre le dessus. "Je serais resté avec un goût d’inachevé si j’étais parti maintenant. L’UBB a encore de grandes choses à accomplir, et je veux y contribuer", a-t-il confié.

Un soulagement pour l’UBB et ses supporters

Avec cette prolongation, l’UBB s’assure de garder sa pièce maîtresse pour trois saisons supplémentaires. Jalibert continuera de former une charnière de haut niveau avec Maxime Lucu, sous contrat jusqu’en 2027. De quoi voir venir pour le club girondin, qui mise sur la stabilité pour atteindre ses objectifs.

Et pour Jalibert, cette annonce met fin à une période compliquée. Entre son départ du rassemblement du XV de France et une sortie prématurée sur blessure face à Vannes, le Bordelais avait besoin de bonnes ondes. Mission accomplie : Chaban-Delmas a rugi de bonheur.

La suite pour Bordeaux ?

Avec cette prolongation, Jalibert envoie un message clair : il est là pour écrire l’histoire de son club. Mais les promesses doivent désormais se transformer en résultats, et le défi sera de taille dans un Top 14 plus compétitif que jamais. Prochaine étape pour l’UBB et son ouvreur star : maintenir cette dynamique et rêver à un premier bouclier.