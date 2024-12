TOP 14. La victoire à Castres, fondatrice pour les rêves de Brennus de l'UBB ?

À l'occasion de la douzième journée de Top 14, Bordeaux-Bègles a repris la place de leader au Stade Toulousain grâce à sa victoire à Castres (13-3).

Samedi soir, l’Union Bordeaux-Bègles a marqué les esprits en s’imposant sur la pelouse du Castres Olympique (3-13), un véritable bastion imprenable cette saison. Les Bordelais, solides en conquête et pragmatiques sous une pluie battante, ont mis fin à une série de dix victoires castraises toutes compétitions confondues à domicile.

Une victoire construite sur la rigueur et le réalisme

Face à des conditions météorologiques peu propices au grand spectacle, l’UBB a su s’adapter pour décrocher un succès précieux. Si les Castrais ont eu quelques opportunités en première période, notamment grâce à leur ouvreur Louis Le Brun, l’efficacité était du côté bordelais. Joey Carbery a d’abord ouvert la marque sur pénalité (15ᵉ) avant que Yoram Moefana ne trouve la faille juste avant la pause, après un gros travail collectif (38ᵉ).

Avec une avance de 10 points à la mi-temps (3-13), les Girondins se sont appuyés sur une défense de fer et une mêlée conquérante pour gérer la deuxième période. Les maladresses castraises, symbolisées par deux pénalités manquées de Le Brun, ont scellé leur sort.

"Un test réussi" pour Bordeaux

Jean-Baptiste Poux, entraîneur des avants de l’UBB, ne cachait pas sa satisfaction dans les colonnes de Sud Ouest :

"On savait qu’on était attendu. On a pris Castres sur ses points forts, et c’est très satisfaisant. Malgré les changements dans l’effectif, on conserve un esprit travailleur qui porte ses fruits."

Depuis le début de saison, les Girondins étaient en effet à la peine en conquête, alors que les observateurs pointaient du doigts la touche (dernière du Top 14). Shaun Sowerby a réalisé du bon travail pour trouver des solutions et l’alignement bordelais s’est montré très solide samedi.

En face, Jeremy Davidson, manager du CO, pointait du doigt les manques de son équipe :

"On perd beaucoup de ballons et on manque nos occasions. Notre mêlée conquérante a été prise à défaut, et cela ne nous a pas aidés."

Un cadeau de Noël pour l’UBB, une douche froide pour Castres

Avec cette victoire, Bordeaux-Bègles prend la tête du Top 14, confirmant son statut de sérieux prétendant au titre malgré les absences de Jalibert, Lucu, ou encore Bielle-Biarrey.

Et c’est bien là la grande nouvelle pour les Girondins. Les saisons précédentes, gagner sans Lucu et Jalibert était de l’ordre de l’inimaginable. Décrocher un succès dans le Tarn avec une conquête performante représente bien ce nouvel UBB. Être compétitif en toutes circonstances est la marque des grands clubs, Bordeaux est de ceux-là désormais. Il faudra aller chercher un premier titre dans les prochaines années pour s’affirmer définitivement dans la cour des grands.