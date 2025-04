TOP 14. Buros, Tameifuna, Bourgarit : qui seront les grands absents du derby de l'Atlantique ?

Entre Rochelais incertains et Bordelais fragilisés, l’affiche de samedi pourrait se jouer autant à l’infirmerie que sur le terrain.

À quelques jours du choc tant attendu entre Bordeaux-Bègles et La Rochelle (samedi, 21h05), les feux ne sont pas tous au vert. De part et d’autre de l’estuaire, les infirmeries restent bien garnies, et certains cadres pourraient manquer ce rendez-vous de la 22e journée de Top 14. Tour d’horizon des blessés, retours et incertitudes.

Bourgarit et Danty à l’arrêt, Latu suspendu à un test

Côté maritime, Pierre Bourgarit, toujours gêné aux ischios, devrait une nouvelle fois manquer à l’appel, selon les informations du Midi Olympique. Le talonneur international est un des piliers du pack rochelais et son absence pèsera dans la conquête comme dans le combat. Autre forfait de taille : Jonathan Danty. Le trois-quarts centre, encore à l’arrêt, manquera une opposition qu’il affectionne particulièrement.

Tolu Latu, remplaçant naturel de Bourgarit, pourrait lui aussi déclarer forfait. Son protège-dents connecté a bipé pour suspicion de commotion lors du dernier match. Une procédure stricte est enclenchée, et sa participation dépendra du feu vert médical de mi-semaine.

En revanche, il y a des bonnes nouvelles dans les rangs de Ronan O’Gara : Ulupano Seuteni est pressenti pour revenir après sa blessure au mollet, tout comme les internationaux Uini Atonio et Oscar Jegou, dont les congés post-Tournoi ont été repoussés. Une décision symbolique de l’importance du rendez-vous à venir.

UBB : un effectif toujours morcelé

Chez les Bordelais, la situation est contrastée. Maxime Lucu est de retour de congé et postule pour une place de titulaire. Romain Buros, touché à la jambe contre l’Ulster, a repris l’entraînement et devrait être dans le groupe. Devant, Cyril Cazeaux est requalifié après sa suspension.

Mais le staff de Yannick Bru devra composer sans plusieurs éléments majeurs. Selon Sud Ouest, Ben Tameifuna, pilier droit international, est très incertain (mollet). Jacques Nguimbous, lui, a terminé sa saison (épaule), tandis que Depoortere (cheville) est toujours en soins et espère être prêt pour la demi-finale de Champions Cup contre Toulouse.

Carlü Sadie, Adam Coleman, Tevita Tatafu, Lachlan Swinton, Rohan Van Rensburg et Arthur Retière sont également toujours à l’infirmerie, réduisant sérieusement la profondeur de banc girondine.

Un derby sous tension

Avec autant d’incertitudes dans les deux camps, ce derby de l’Atlantique pourrait voir son scénario bouleversé par les absences de dernière minute. Entre la bataille pour le Top 2, la demi-finale européenne en ligne de mire, et une rivalité qui monte saison après saison, ce Bordeaux - La Rochelle promet des étincelles… pour ceux qui seront sur la pelouse.

