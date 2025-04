TOP 14. Avec ses flèches et sa charnière de gala : la compo probable de l'UBB contre La Rochelle

Alors que l'UBB enchaîne les victoires, le Stade Rochelais se déplace à Chaban Delmas ce samedi, à quelques jours de la demi-finale face au Stade Toulousain.

L’Union Bordeaux-Bègles est sur une excellente dynamique. Six victoires sur les sept derniers matchs. Les Girondins tournent bien. Ils ont laissé passer la période des doublons, mieux négociée que l’an passé.

Les phases finales de Champions Cup ont également été bien entamée. Deux succès face à des provinces irlandaises – l’Ulster et le Munster – et voilà les hommes de Yannick Bru en demi-finale. Dans dix jours, ils recevront le Stade Toulousain au stade Matmut Atlantique pour espérer décrocher un billet pour la grande finale à Cardiff.

Mais avant cela, il faudra se coltiner la bande à Alldritt, de passage en ville. Ce samedi soir, Chaban Delmas sera le théâtre du derby de l’Atlantique. Une rivalité est née depuis plusieurs saisons entre ces deux formations qui aspirent à challenger le Stade Toulousain.

Une gestion de groupe parfaite

Mais comment l’UBB aborde cette rencontre, avant le match le plus important de sa saison ? Le week-end dernier, le staff s’est offert le luxe de faire tourner son effectif lors de la victoire à Pau (22-26). Les artisans de la qualification en Champions Cup ont pu souffler. Maxime Lucu a pris des vacances bien méritées.

Jalibert, Moefana, Poirot, Tameifuna, Cazeaux, Petti, Samu, Diaby, Lamothe… la liste est longue. Tous les cadres de l’effectif ont pu faire du frais avant les prochaines échéances. Ils devraient être de retour pour recevoir les Maritimes, qui ont renoué avec la victoire lors de la réception de l’Aviron Bayonnais.

Quels absents ?

Les cas de Tatafu, Swinton et Sadie sont clairs : ces trois joueurs seront forfaits. Seul l’international japonais espère rejouer avant la fin de saison. De plus, on ne connait pas encore l’état de Nicolas Depoortère, blessé à la cheville face à Toulouse le 23 mars dernier. Une indisponibilité d’un mois avait été évoquée, le centre international ne devrait plus être loin de la reprise.

Avec un groupe quasiment au complet et une dynamique ultra-positive, l’UBB attend le Stade Rochelais de pied ferme. Le staff girondin devrait choisir d’aligner ses cadres pour procéder à une dernière revue d’effectif avant la demi-finale. Les Rochelais sont prévenus, ils devront s’arracher pour espérer ramener quelque chose de ce déplacement.