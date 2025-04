TOP 14. ''Ça n’est pas un derby…'' : Ugo Mola donne le ton du Toulouse vs Castres de samedi

Avant le derby de la Garonne en Champions Cup, voici le derby de l'A69 en Top 14. Avec une pointe de tension.

Avant de disputer une demi-finale de Champions Cup à Bordeaux, le Stade Toulousain devait donc gérer deux journées de Top 14. Si la première fut convaincante avec une victoire sur la pelouse de Paris, qu’en sera-t-il de l’autre ?

Une rencontre qui ne sera pas vraiment anodine puisque Toulouse recevra son voisin du Castres Olympique, dans le cadre de la journée des derbys qu’aime organiser la LNR. Alors, un match particulier ?

"Non, non ce n’est pas un derby, c’est la 22e journée il me semble, c’est ça ?", a lancé Ugo Mola en conférence de presse avec le match face au Stade Français. Une petite pique lancée avec un peu d’ironie, comme pour indiquer à l’éternel "petit frère" que Toulouse ne se sentait pas vraiment concurrencé par son voisin et donc, n’accordait pas plus d’importance que ça à ce match.

Même si la réalité est différente. "On a eu droit à une belle déclaration de leur président nous concernant, lâche Mola. On va se préparer, on les accueille bien, on les met au Stadium donc on va se préparer à faire un bon match contre Castres."

Une réponse faite au président du CO M. Revol, qui avait adressé une lettre à la Ligue pour punir plus sévèrement les clubs qui contourneraient le salary cap. Et ce, des suites de l’affaire Jaminet. Ce qui n’a pas vraiment plu aux Stadistes…

Quoi qu’il se dise, le match de ce samedi s’annonce chaud, au Stadium de Toulouse. Et nul doute que les Rouge et Noir voudront remettre les pendules à l’heure, même à 8 jours d’une demi-finale européenne.

Castres, 5ème du Top 14, viendra lui pour conserver sa place dans les 6 premiers du championnat, synonyme de phases finales. Un défi de plus, pour la surprenante jeunesse toulousaine…