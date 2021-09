Top 14. BO/UBB. Thomas, Lonca, Barcella, que reste-t-il des compositions de 2014 ?

Ce samedi, Biarritz retrouve l'UBB pour son premier match de Top 14 depuis 2014. Les effectifs ont beaucoup changé mais certains joueurs sont encore là.

Ce samedi, Biarritz jouera son premier match de Top 14 depuis 2014 face à l'UBB. Les Basques avaient quitté l'élite du rugby à l'issue de la saison 2013/2014. Lanterne rouge du championnat cette année-là, il n'avait remporté que cinq matchs. Pourtant, quand on regarde la composition du dernier match du Biarritz olympique face à l'UBB le 3 mai 2014. On est très loin d'une équipe de bras cassée avec notamment Teddy Thomas, Lakafia ou encore Ruffenach. Reste-t-il des survivants de cette époque dans les rangs biarrots et bordelais ? Qui a accompagné le BO en Pro D2 ? On fait le point avant ce premier match en Top 14.

FABIEN BARCELLA : le pilier a quitté le BO après la descente pour jouer à Toulon puis Grenoble. ROMAIN RUFFENACH : le talonneur n'a pas quitté le navire. En Pro D2, il a gagné du temps de jeu avant de signer à Montpellier. Après trois saisons, il est retourné au BO et a participé à la montée. FRANCISCO GOMEZ KODELA : le pilier a pris la direction de l'UBB après la relégation. Il évolue désormais au LOU. ERIK LUND : le Norvégien a accompagné le BO en Pro D2 avant de prendre sa retraite en 2016. THIBAULT DUBARRY : s'il a terminé sa carrière à Anglet, il est revenu à Biarritz à l'instar de Ruffenach après trois saisons au Racing 92. BENOIT GUYOT : retraité en 2019 après deux années à Suresnes, le 3e ligne n'a pas accompagné le BO en Pro D2. Il a préféré signer à la Rochelle mais n'y a jamais fait son trou. TANGUY MOLCARD : Il évoluera en Fédérale 1 cette saison à Berre après une saison de Pro D2 avec le BO puis Provence Rugby. RAPHAEL LAKAFIA : Le Stade Français a jeté son dévolu sur le numéro 8 si bien qu'il n'a pas connu la Pro D2 avec le BO. Il est désormais un cadre de Toulon.

YANN LESGOURGUES : le demi de mêlée retrouvera son ancien club samedi. Il l'avait quitté l'année de la relégation.

BENOIT BABY : Arrivé en 2011 de Clermont, l'ouvreur a terminé sa carrière à Biarritz en Pro D2.

TEDDY THOMAS : le Tricolore n'a jamais connu la Pro D2 puisque le Racing 92 s'est offert ses services dès 2014.

SEREMAIA BUROTU : Le Fidjien a accompagné la formation basque en Pro D2 mais après deux saisons, il a pris la direction de Brive et évolue désormais à Provence Rugby.

CHARLES GIMENEZ : le centre est resté fidèle au BO malgré la descente. Il est même devenu un des cadres de la formation basque en deuxième division.

TAKUDZWA NGWENYA : la fusée américaine aurait pu signer ailleurs mais l'amour du maillot l'a fait rester au BO malgré la relégation. Puis il est revenu au pays tout en portant le maillot de Brive.

PAUL COUET LANNES : suite à la descente, l'arrière n'a plus jamais connu le Top 14. Resté au BO pendant deux saisons, il a ensuite porté le maillot de Mont-de-Marsan puis d'Anglet. Et même de Bayonne dans le cadre du Super Sevens.

Mais n'allez pas croire que c'est mieux côté bordelais. De l'eau a coulé sous les ponts depuis le dernier match de Top 14 entre ces deux formations soldé sur le score de 54 à 10 pour les Girondins. Aucun des joueurs du XV de départ n'est encore dans l'effectif. Il faut plutôt regarder chez les remplaçants de l'époque. Ainsi Clément Maynadier est le seul à faire encore partie du groupe bordelais.

Lonca

Brousse - Le Bourhis - Lacroix - Domvo

Bernard - Adams

Chalmers - Clarkin - Madaule

Fakate - Treloar

Florea - Avei - Auzqui

L'ouvreur Pierre Bernard a même joué pour le BO pendant trois saisons. L'arrière Romain Lonca fait lui partie de l'effectif actuel de Biarritz et pourrait donc jouer contre son ancien club tout comme Darly Domvo. D'autant plus que Cros, Gimbert et Lachaise sont blessés. Les Argentins Petti et Cordero sont avec les Pumas tout comme Dweba, retenu avec les Boks. Top 14. Jules Gimbert (UBB) et Facundo Isa (RCT) ont déjà le genou dans la boîte à gantsCôté biarrot, le recrutement a été solide. On peut donc s'attendre à une très belle composition ce samedi avec Dixon, Kuridrani ou encore Saili et Speight. Top 14. Non mais c'est quoi ce recrutement XXL réalisé par le Biarritz Olympique ?