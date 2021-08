Top 14. Jules Gimbert (UBB) et Facundo Isa (RCT) ont déjà le genou dans la boîte à gants

La saison de Top 14 n'a pas encore commencé, mais on déplore déjà des blessures importantes. Jules Gimbert (UBB) et Facundo Isa (RCT) sont touchés au genou.

Retenu avec l'Argentine pour le Rugby Championship, Facundo Isa pourrait manquer le début de la saison 2021/2022 de Top 14. Le 3e ligne de Toulon s'est en effet blessé au genou avec les Pumas. Il souffre d'une entorse au genou droit avec une blessure au complexe ligamentaire externe. Il va rester avec la sélection argentine jusqu'à dimanche puis poursuivra sa convalescence en France, a indiqué sa fédération. On ne connait pas la durée de son indisponibilité, mais le premier match du Rugby club toulonnais est programmé le 4 septembre à Mayol face à Montpellier.



Le RCT n'est pas le seul club concerné par une blessure précoce chez l'un de ses joueurs. Sud Ouest nous apprend ce mercredi que Jules Gimbert va manquer une grande partie de la saison avec la formation bordelaise. Le demi de mêlée souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou. Il avait participé à la première étape du SuperSevens avec l'UBB du côté d'Aix-en-Provence. Un coup dur pour ce joueur qui avait franchi un palier l'an passé avec 11 feuilles de matchs en Top 14 et deux en Champions Cup.



Mise à jour : Castres nous apprend également que le 3e ligne Stéphane Onambélé "s’est lourdement blessé lors d’un entrainement la semaine dernière. Il souffre d’une rupture totale du tendon rotulien et a été opéré hier, mardi. Il sera malheureusement indisponible durant six mois."