TOP 14. BLESSURE. Grosse inquiétude pour Sébastien Bézy avec Clermont

Face à Montpellier, le demi de mêlée international clermontois a quitté ses partenaires à la 47ème minute. Le genou droit semble touché.

C’est la mauvaise nouvelle de la soirée en Auvergne. Le numéro 9 de l’ASM Clermont a dû quitter les siens lors du match de ce samedi 16 octobre face au MHR. À Montpellier et peu de temps après le début de la seconde période, Sébastien Bézy est victime de ce qui semble être une torsion de son genou droit. Lors d’une longue séquence Montpelliéraine dans le camp clermontois, le demi de mêlée international cherche à gratter le ballon chez les cistes. Un avant adverse arrive dans le ruck et fait basculer le joueur sur son appui droit. Grimaçant, l’ancien joueur du Stade Toulousain quitte la pelouse et se voit remplacer par Morgan Parra. Top 14. Clermont. Tomás Lavanini touché à la mâchoire suite au choc avec Kremer

En conférence de presse d’après-match, Jono Gibbes a semblé inquiet de la blessure du joueur de 29 ans. Il dit : “Sur les images, ça ressemble à une rupture du ligament externe. C'est triste pour lui, c'est vraiment dommage.” Arrivé en Auvergne en 2020, Sébastien Bézy enchaîne les matchs depuis le début de saison. Il avait quitté la Haute-Garonne pour endosser le rôle de numéro 1 à son poste, bloqué par Antoine Dupont chez les rouges et noirs. Il avait partagé ce rôle la saison dernière avec l’illustre Morgan Parra. Mais l’arrivée de l’ancien technicien rochelais à la tête du club lui avait permis d’être titulaire à 6 reprises sur 7 journées en ce début de saison. Il avait disputé les rencontres face à Castres, La Rochelle, le Racing 92 et le Stade Français en intégralité. Il était sur une lancée d’environ 200 minutes sans avoir connu de changement. La rédaction du Rugbynistère lui souhaite un bon rétablissement, en espérant le voir le plus tôt possible sur les terrains.