TOP 14. Besoin de rien envie d'espoir ? Le Stade Toulousain n'a toujours pas commencé son recrutement

Avec un effectif XXL, difficile de trouver un joueur qui manque dans les rangs du Stade Toulousain. Cela tombe bien, car le club de la ville rose n'a encore rien officialisé.

Aucune arrivée de prévue ?

À l'heure où nous écrivons ces lignes, le Stade Toulousain est le seul club de Top 14 à ne pas avoir recruté de joueurs supplémentaires pour la saison prochaine, avec le Stade Rochelais. Il faut dire qu'à chaque poste, les champions de France en titre possèdent plusieurs joueurs de grands talents, et des jeunes pousses qui arrivent à vitesse grand V.

Néanmoins, cette saison, Blair Kinghorn a rejoint la ville rose en décembre, pour palier le départ de Melvyn Jaminet vers Toulon. Depuis, le géant écossais s'est bien adapté au système de jeu des Toulousains, et devient même un des cadres du vestiaire.

Nous avons aussi pu voir Léo Banos officier pendant le mondial, en provenance de Mont-De-Marsan, en qualité de joker Coupe du monde. Ce dernier retrouvera le Stade Toulousain à partir de cet été, à temps plein cette fois-ci.

Sinon, Toulouse n'a pas encore été actif sur le marché des transferts, et aucune rumeur ne circule quant à une potentielle recrue.

VIDEO. RUGBY. ‘‘Il rend l’impossible possible’’ : Retour sur l’ascension de l’enfant prodige du Stade Toulousain



Beaucoup de turn-over cette saison

Pour une équipe comme Toulouse, qui fournit énormément d'internationaux, cette saison Coupe du monde n'a pas été de tout repos, et nous avons pu voir bon nombre de joueurs porter le maillot rouge et noir.

De ce fait, plusieurs joueurs ont quitté la ville rose en cours de saison, tandis que d'autres en ont profité pour poser leurs bagages. Au niveau des prêts, Toulouse se positionne comme le club utilisant le plus ce procédé, avec des jeunes talents aux quatre coins de la France.

Ainsi, Hugo Reilhes (pilier) a été prêté à Brive, Edgar Retière (ouvreur) a rejoint Rouen, Simon Renda (centre) a pris la direction de Montauban, Max Auriac (arrière) de Colomiers et Eto Bainivalu a atterri à Aix. Tous ces joueurs, à l'exception de Renda, ont joué pour Toulouse en Top 14.

L'année prochaine, Hugo Reilhes et Paul Mallez, tous les deux piliers de 23 ans, retrouverons leur club formateur et tenteront de se faire une place dans l'effectif toulousain.

Un point sur les départs

Cette saison, Toulouse a déjà dit au revoir à plusieurs joueurs, qui se sont engagés avec d'autres clubs en raison d'un contrat courte durée, du type joker Coupe du monde. Ce fut le cas pour Owen Franks qui a rejoint les Crusaders, de Billy Searle qui joue maintenant pour Biarritz ou encore de Kakeru Okumura qui est retourné au Japon.

Puis, il y a eu des cas à part avec la retraite de l'ancien de la maison, Rynhardt Elstadt, qui avait été conservé comme joker Coupe du monde, mais qui n'a pas été gardé ensuite. Toulouse avait fait le choix de prolonger pour la fin de la saison Piula Fa'asalele. Ensuite, il y aura aussi eu le feuilleton Jaminet, qui s'en est allé vers la rade en décembre dernier, voyant son temps de jeu diminuer.

Pour la saison prochaine, le Stade Toulousain verra partir d'ores et déjà partir quatre joueurs de l'effectif professionnel, à commencer par Ian Boubila qui sera prêté à Aix. Ensuite, Fa'asalele prendra lui aussi sa retraite, à 36 ans. Dans la même catégorie, Sofiane Guitoune raccrochera aussi les crampons, à 35 ans. Enfin, Lucas Tauzin a signé avec Clermont pour les deux prochaines saisons.

Des prolongations intéressantes

Conscient d'avoir de vraies pépites dans son effectif, le Stade Toulousain a aussi prolongé pas moins de huit joueurs pour les prochaines années. En pilier, l'Américain David Ainu'u a prolongé son aventure en France pour les trois prochaines saisons, jusqu'en 2027. Toujours en première ligne, Guillaume Cramont a signé pour deux saisons supplémentaires.

Pour rester parmi les avants, le guerrier Jack Willis s'est engagé jusqu'en 2026, avec deux années supplémentaires en option. En troisième ligne, le jeune Mathis Castro-Ferreira sera Toulousain jusqu'en 2028 !

Ensuite, derrière, des cadres ont aussi été prolongés, à l'image de Pita Ahki, qui fait durer le plaisir pour deux saisons de plus, lui qui est arrivé à Toulouse en 2018. Son jeune compère, Paul Costes, est lié au club de la ville rose jusqu'en 2028. Paul Graou a aussi satisfait le staff toulousain, et s'est engagé pour une saison de plus. Enfin, l'ailier fidjien Setareki Bituniyata, qui était arrivé pendant la Coupe du monde, est aussi gardé jusqu'en 2025.

CHAMPIONS CUP. Talentueux et plein de fougue, pourquoi les Harlequins sont dangereux pour Toulouse ?