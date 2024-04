VIDEO. RUGBY. ‘‘Il rend l’impossible possible’’ : Retour sur l’ascension de l’enfant prodige du Stade Toulousain

A travers un reportage, le Canal Rugby Club est revenu en détails sur le parcours de Paul Costes, le jeune centre du Stade Toulousain.

Elu homme du match face aux Anglais d’Exeter en quart de finale de Champions Cup, Paul Costes ne cesse d’impressionner avec son club.

Le centre champion du monde avec les moins de 20 ans se distingue avec le Stade Toulousain par ses qualités offensives avec de sublimes passes après contact et une aptitude à gagner ses duels.

Une marque que l’on retrouve aussi en défense, avec des montées et des plaquages très agressifs et souvent dominants.

Dans un reportage pour le Canal Rugby Club, on retrouve son père Arnaud Costes. L’ancien joueur du XV de France raconte les débuts de son fils et son amour pour le rugby dès le plus jeune âge, qui est ‘‘tombé dans la marmite assez tôt’’.

Le documentaire s’attarde ensuite sur sa progression à Colomiers puis à Toulouse en équipe jeune, avant d’intégrer le groupe professionnel.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par CANAL+ Rugby (@canalplusrugby)

Mais une de ses performances qui l’a définitivement révélé au grand public est sa finale contre l’Irlande en championnat du monde u20.

Aux côtés du centre de l’UBB Nicolas Depoortère, Paul Costes a rayonné contre ses jeunes adversaires du XV du trèfle. Son entraîneur de l’attaque et ancien joueur de l’équipe de France, Benoit Baby, revient sur ses caractéristiques.

Paul est un joueur un petit peu fantasque, qui aime être libre. C’est un joueur qui aime faire les passes pendant et après le contact. Il est capable de sortir des actions qui sortent de son imagination.’’

Ils (ses coéquipiers) savent que Paul est capable de faire cette passe. Paul fait partie des mecs qui rendent l’impossible possible’’