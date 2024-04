CHAMPIONS CUP. Talentueux et plein de fougue, pourquoi les Harlequins sont dangereux pour Toulouse ?

Après avoir éliminé Glasgow, puis Bordeaux à Chaban-Delmas, Les Quins de Londres s'attaquent à un autre gros morceau avec Toulouse. Attention, la bande à Smith est dangereuse.

Une ossature solide

À ce niveau de la compétition, les quatre meilleures équipes européennes, cette saison, possèdent toutes une ossature digne de ce nom. Au rugby, les postes clé sont les suivants : le talon, le numéro huit, la charnière et l'arrière.

Dans une composition, cette ligne droite du numéro 2 au 15 est primordiale, et chez les Harlequins, chaque joueur titulaire à ces postes sont de véritables valeurs sûres. Nous pouvons commencer avec le talon, Jack Walker.

À bientôt 28 ans, ce joueur réalise certainement l'une des meilleures saisons de sa carrière. D'ailleurs, il a connu la sélection anglaise il y a un an à peine, et a même participé à la dernière Coupe du monde en France, en qualité de troisième talonneur. Très en vue face à l'UBB, ce dernier aime porter les ballons et reste fiable en touche.

En numéro 8, vous connaissez sûrement Alex Dombrandt, qui est aussi un habitué du XV de la Rose avec 17 sélections. Si ce dernier n'a pas participé à la dernière Coupe du monde, il a toutefois affronté nos Bleus lors du 6 Nations, et reste une pierre angulaire du système de jeu des Quins. Cette saison, il a été titulaire à 22 reprises, en autant de match, et sera une des principales armes offensives des Anglais.

Pour la charnière, c'est le parfait mélange entre expérience et jeunesse avec Danny Care et Marcus Smith à la baguette. Les deux membres de l'équipe d'Angleterre jouent à merveille ensemble, et avaient donné du fil à retordre aux Toulousains lors du premier match. Ils mettent beaucoup de vitesse, ce qui permet aux Quins d'accélérer le jeu.

Enfin, à l'arrière, l'excellent Tyrone Green devrait fêter sa 26 titularisations cette saison, lui qui n'a jamais connu le banc de touche. Face à l'UBB, le joueur sud-africain a été élu homme du match, à juste titre. C'est un poison pour les défenses adverses lors des relances à la main, mais aussi une valeur sûre sous les ballons hauts. C'est l'homme fort de cette saison chez les Harlequins.

Une équipe qui ressemble à Toulouse

Lorsque l'on regarde attentivement cette équipe des Harlequins, on peut facilement tirer des liens de comparaison avec le Stade Toulousain. Comme Toulouse, les Quins sont très en forme en ce moment et ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs !

Les Harlequins sont aussi très offensifs, avec un plan de jeu porté vers l'attaque. Leur victoire face à Bordeaux, 41-42, est un exemple de ce que peut proposer la bande à Smith. Le week-end dernier face à Northampton qui est leader de la Premiership, les joueurs de Londres ont inscrit 41 unités. Lors de leurs cinq derniers affrontements, les Quins ont planté 181 points, en comparaison, Toulouse est à 177 !

Ensuite, comme les rouge et noir, l'équipe anglaise possède un ovni en premier centre, avec André Esterhuizen, le colosse sud-africain aux mensurations hors normes (1,93 m, 115 kg). Ce week-end sera donc l'occasion de voir un match dans le match entre ce dernier et Pita Ahki.

Évidemment, Marcus Smith ne s'était pas fait des amis lors du premier match et sa rencontre avec Thomas Ramos est aussi attendue à Ernest-Wallon. Le génie du rugby anglais a été performant contre Bordeaux, et a mené les siens jusqu'au succès final.

Enfin, les Harlequins ont eu aussi de sérieux arguments devant, avec des joueurs internationaux comme Cunningham-South et Walker, et une seconde ligne 100 % sud-africaine avec Herbst et Lewies qui fonctionne à merveille.

RUGBY. Billy Vunipola aurait pété les plombs dans un bar et a été arrêté par la police espagnole