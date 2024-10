TOP 14. Bayonne : un renfort inattendu pousse Grégory Patat à douter de son avenir

Le président bayonnais Philippe Tayeb est en recherche active d’un directeur du rugby, mettant son entraineur Grégory Patat dans le doute.

L’Aviron Bayonnais se porte mieux ces dernières semaines, enchaînant les victoires convaincantes, comme celle contre le Racing 92 (32-15) ou encore le succès spectaculaire à Anoeta face à La Rochelle (37-7). Mais pour Philippe Tayeb, président ambitieux du club, ce n’est pas suffisant. Bayonne vise plus haut, et pour franchir ce fameux cap, il envisage de renforcer son staff, avec l’idée d’ajouter un directeur du rugby à l’équipe actuelle.

Des changements en coulisses pour grandir

Le projet de Philippe Tayeb est clair : il ne veut plus trembler en fin de saison, ni lutter pour éviter la relégation. Avec un mercato estival flamboyant, marqué par l’arrivée de Manu Tuilagi, l’Aviron ne cache plus ses ambitions. Tayeb veut une équipe capable de dominer à domicile, d’aller chercher des bonus offensifs régulièrement et surtout de s’installer durablement dans les hauteurs du Top 14.

Mais pour cela, il pense qu’il faut plus qu’un bon recrutement de joueurs. Tayeb réfléchit à l’idée d’engager un directeur du rugby, un technicien qui chapeauterait toute la structure sportive, des pros aux espoirs, à l’image de Bernard Laporte à Montpellier. Cette stratégie vise à solidifier la vision du club à long terme et à ne pas dépendre des résultats d’une seule saison.

Laurent Travers en ligne de mire ?

Plusieurs noms circulent, et celui qui revient avec insistance, c’est Laurent Travers, l’ancien entraîneur du Racing 92, nommé directeur sportif. Selon les informations de L’Equipe, des discussions auraient déjà eu lieu entre Travers et Tayeb, et certains bruits évoquent même un accord imminent. Travers, qui occupe actuellement des fonctions plus administratives au Racing, aimerait revenir sur le terrain, un rôle plus opérationnel qui collerait parfaitement avec le poste de directeur du rugby à Bayonne.

Toutefois, Travers nie en bloc, tandis que Jacky Lorenzetti, le propriétaire du Racing, affirme que son ancien coach ne lui a rien annoncé de tel. Mais où est la vérité dans tout ça ? Les rumeurs semblent agiter le club basque, au point que certains joueurs influents commencent à se poser des questions.

Grégory Patat dans l’inconnu

L’autre grand acteur de cette histoire, c’est Grégory Patat, l’actuel entraîneur en chef de l’Aviron, sous contrat jusqu’en 2026. Selon les informations de L’Equipe, les discussions autour de sa prolongation sont au point mort, et cette situation floue commence à peser sur le Gersois. Toujours selon L’Equipe, Patat aurait demandé un entretien avec Tayeb pour éclaircir la situation et comprendre où il se situe dans ce nouveau projet.

Pour l’instant, rien n’est confirmé, mais ce rendez-vous devrait se tenir cette semaine pour tenter de crever l'abcès et apaiser les tensions. Reste à voir si Bayonne choisira la voie du changement avec l’arrivée de Laurent Travers ou si Grégory Patat parviendra à conserver les rênes avec un projet sportif qui lui ressemble.

Le projet ambitieux de l’Aviron

Quoi qu’il en soit, le président Philippe Tayeb semble déterminé à voir Bayonne jouer les premiers rôles en Top 14. Les travaux du stade, qui débuteront en février, et les recrutements spectaculaires, montrent que le club ne veut plus se contenter de la moyenne. Un directeur du rugby pourrait bien être la prochaine étape pour donner une nouvelle dimension à ce projet.