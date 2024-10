Manu Tuilagi devrait bientôt faire ses grands débuts en Top 14 : la compo probable de Bayonne

Manu Tuilagi est de retour à l’entrainement cette semaine à l’Aviron, mais sera sûrement trop juste pour jouer à Bordeaux ce week-end.

L’Anglais Manu Tuilagi était la recrue phare de l’Aviron à l’intersaison, malheureusement, il tarde à se montrer avec son nouveau club. La promesse était belle, mais l’oncle de Posolo s’est blessé à la main en match amical, repoussant de quelques semaines sa première apparition en Top 14.

Bonne nouvelle : le trois-quart de 33 ans a repris l’entrainement ! Trop juste pour postuler dès ce week-end ? Bayonne se déplace à Chaban Delmas pour affronter l’UBB et le centre international n’est pas annoncé sur la feuille de match. Associé au retour de sélection de Matéo Carreras, on pourrait enfin voir les deux stars sous le maillot de l’Aviron à l’occasion de la réception de La Rochelle à Anoeta le 12 octobre prochain.

Cela tombe bien, car Bayonne a besoin d’eux. Les Basques connaissent un début de saison poussif. S’ils ont connu deux victoires à l’arrachée à domicile face à Perpignan puis Montpellier, elles ne sont pas rassurantes. D’autant plus que les partenaires de Camille Lopez se sont montrés particulièrement inoffensifs à l’extérieur (larges défaites à Pau et Clermont).

Le match de samedi ne s’annonce pas beaucoup mieux avec un choc à venir face à Bordeaux, récent vainqueur de Toulouse à l’extérieur. En ce sens, le manager Grégory Patat devrait faire le choix d’emmener une équipe remaniée en Gironde.

Camille Lopez, Guillaume Rouet, Tevita Tatafu, Luke Tagi, Uzair Cassiem… de nombreux cadres seront mis au repos. L’ambition des Bayonnais est de se maintenir dans l’élite et ils ne jouent clairement pas sur le même tableau que l’UBB.

Pour autant, ce match sera l’occasion pour certains joueurs moins utilisés de se montrer : Victor Hannoun et Pieter Scholtz devraient faire leur apparition sur la feuille de match. L’Italien Federico Mori, lui aussi de retour de blessure, postule et pourrait être associé à Maqala au centre de l’attaque. La charnière titulaire étant au repos, ce sont les remplaçants Maxime Machenaud et Joris Segonds qui seraient associés. Deux joueurs qui se sont montrés sous leur meilleur jour depuis le début de saison et qui auront l’opportunité de marquer les esprits.

Un point de bonus défensif glané à Chaban ferait certainement le bonheur des Bayonnais. Mais attention côté Bordelais à ne pas se relâcher, car les Basques se nourriront de la moindre opportunité pour scorer.