TOP 14. Barrages. A-t-on déjà vu le 5ème et le 6ème se qualifier la même année ?

VIDÉO. Grâce à deux exploits de Tambwe, Bordeaux coiffe au finish Lyon et se qualifie pour les demi-finales de Top 14Ce week-end, le Racing 92 et l'UBB ont fait le job, en s'imposant tous les deux à l'extérieur : les Franciliens ont pris le meilleur sur un Stade Français à 14 pendant quasiment toute la rencontre, là où Bordeaux a battu un Lyon joueur mais bien trop imprécis. Résultat, le 5ème (Racing 92), ainsi que le 6ème (UBB) de la phase régulière iront défier respectivement Toulouse et La Rochelle, lors des demi-finales du championnat de France. Des affiches qui, si elles sont très alléchantes, restent néanmoins surprenantes pour certains, qui voyaient davantage les Parisiens et les Rhodaniens s'imposer à domicile. Mais voilà, ce sont bien les deux formations visiteuses qui se sont qualifiées pour le tour suivant. Un scénario rare dans l'histoire du Top 14, mais pas inédit. En effet, depuis l'instauration des matchs de barrage en 2009 (opposant le 3ème et le 6ème de la phase régulière, ainsi que le 4ème et le 5ème), il est arrivé plusieurs fois que le 5ème et le 6ème atteignent en même temps le stade des demi-finales : ce fut le cas pour la première fois lors de la saison 2013-2014 (avec le Racing 92 et Castres), mais également lors de l'édition 2017-2018 (Lyon et Castres), ainsi que cette dernière. D'ailleurs, à chaque fois que ce scénario s'est produit, une des deux formations s'est qualifiée en finale : en 2018, le CO a même réussi l'exploit de finir champion de France, en battant le premier du classement en finale, Montpellier.

Au-delà de nous rappeler qu'aucun match n'est joué à l'avance, ces barrages nous ont aussi prouvé que l'écart entre les cadors du championnat reste minime. En témoigne d'ailleurs le classement de la phase régulière, où ces 4 formations se tenaient en 4 points. Néanmoins, n'oublions pas que ce scénario est loin d'être habituel. En effet, sur les 13 éditions qui ont accueilli des matchs de barrage, 7 ont vu le 3ème et le 4ème atteindre les demi-finales. Autre statistique qui illustre ceci, le 3ème et le 4ème se sont deux fois plus qualifiés pour le tour suivant que le 5ème et le 6ème (17 qualifications cumulées à 9). Autrement dit, il ne faut surtout pas banaliser la performance du Racing 92 et de Bordeaux. Reste à voir désormais si ces deux formations arriveront à créer de nouveau la surprise, en s'imposant face aux deux cadors du Top 14 : Toulouse et La Rochelle. Réponse le week-end prochain...

