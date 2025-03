TOP 14. Avenir incertain à Toulon pour le brillant Jiuta Wainiqolo ?

Comme David Smith en 2015, le Fidjien Jiuta Wainiqolo ne joue pas autant qu’il le mériterait à Toulon…

Les Toulonnais se délectent toujours autant de ses courses chaloupées, de son grand sourire vissé sur le visage et de ses essais rageurs. Ils profitent surtout de la rareté.

Car Jiuta Wainiqolo a beau être aussi brillant qu’à son arrivée en France en 2021, le champion olympique à 7 de 25 ans n’est pas un indéboulonnable de ce RCT conquérant et 3ᵉ du Top 14 jusqu’ici en 2024/2025.

La faute à la rude concurrence des Villière, Dréan et Tuicuvu et son statut de non-JIFF qu’il paye très cher, assurément. Car sur le pré, le Fidjien continue d’assurer à chaque fois que Pierre Mignoni fait appel à lui (5 essais en 12 matchs cette saison).

Un statut qui n’est pas sans rappeler celui d’un certain David Smith en 2014/2015, brillant avec le RCT mais barré lors des grosses échéances par les Habana, Mitchell et consorts. Conscient qu’il n’avait pas leur nom et leur expérience pour obtenir mieux, l’ailier aux cuisses bien fournies s’en était allé à Castres à l’issue de la saison.

Wainiqolo en fera-t-il de même l’été prochain ? "C’est trop tôt pour répondre, explique le principal intéressé pour Var-Matin. Si Mignoni me dit qu’il ne compte plus sur moi, je partirai. Mais s’il me fait confiance, mon cœur s’illuminera."

Sous contrat à Toulon jusqu’en 2026, nul doute que Pierre Mignoni voudra a minima conserver jusqu’à l’issue de celui-ci son meilleur marqueur de la saison 2022/2023 (15 essais).

"Malgré ces temps durs pour lui, il faut qu’il garde le sourire et qu’il réponde présent quand on l’appelle", lui lançait le coach varois récemment. Le message a bien été reçu. Mais cela lui suffira-t-il, alors qu'il sera forcément courtisé ? Les Toulonnais espèrent en tout cas rugir encore longtemps aux chevauchées du chouchou Jiuta…