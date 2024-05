TOP 14 : Avec Urios et sa bande, et si Clermont allait vers une qualif’ inespérée en phase finale ?

Grâce à une bonne série, l’ASM Clermont Auvergne est désormais bien placé pour se qualifier aux phases finales de Top 14.

Ils sont à trois victoires consécutives, au meilleur des moments. Alors que les supporters imaginaient jouer le maintien il y a encore deux mois, l’avenir est devenu radieux depuis à Clermont. En effet, les Auvergnats sont à seulement un point du Top 6, à deux journées de la fin de la saison régulière de Top 14.

Dernière réussite en date, Clermont l’a emporté face à Castres (36-20). Ce samedi 18 mai, ils ont régalé le Michelin en inscrivant 5 essais. Bonifiée, cette victoire peut donner des rêves de grandeur aux joueurs clermontois, qui ne demandaient qu’une qualification en Champions Cup pour sa fin de saison, jusqu’alors.

Après la rencontre, Christophe Urios n’a pas souhaité se prononcer sur une éventuelle qualification en phase finale. Pour lui, seul le top 8 l’importe :

Je suis content d’être en week-end ce soir ! Le point de bonus était également important dans la course au top 8. Mes joueurs sont étonnants dans un sens comme dans l’autre ! On va maintenant se régénérer. La semaine va être bénéfique pour tout le monde. Ce match était le dernier d’une longue série.[...] Je n’ai jamais regardé derrière et aujourd’hui, on vise le top 8, rien de plus. Le match à Toulon sera un match de phase finale malgré tout. Mais pour l’heure, on est content d’avoir gagné, il faut que les joueurs en profitent !”

Si le navire de l’ASM Clermont profite autant de la houle, c’est parce que son effectif a su allier des profils variés. D’un côté, la jeune garde a su se mettre en avant à l’image de Baptiste Jauneau et Léon Darricarrère. De l’autre, les tauliers assument leur statut à l’image de Benjamin Urdapilleta ou Fritz Lee.

Si beaucoup de choses restent perfectibles, cette formation s’est montrée capable de grandes choses ces dernières semaines. La performance XXL à domicile contre le Stade Français (41-18), puis la victoire à Perpignan (28-35), ont mobilisé les forces auvergnates, après la cruelle élimination en demi-finale de Challenge Cup.

Désormais, l’ASM Clermont n’a plus que deux échéances pour décrocher une qualification inespérée. Dans un premier temps, les hommes de Christophe Urios se déplacent à Toulon, puis ils recevront le MHR, quasi certain d’être en barrage face au finaliste de Pro D2.

De leur côté, les concurrents directs de l’ASM ont un programme complexe. Par exemple, la Section Paloise et l’USAP se rencontrent lors de la dernière journée, alors que Castres enchaîne la réception du Stade Français et un déplacement à Jean Dauger. Devant Clermont, le Racing 92 et le Stade Rochelais vont défier respectivement Pau et Toulouse, avant de se rencontrer lors de la dernière journée. Ainsi, Clermont paraît avoir un calendrier plus conciliant, de quoi rêver à une saison un peu plus longue ?