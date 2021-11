Top 14. ASM Clermont. Quatre candidats pour redresser la barre à la direction sportive

Selon La Montagne, ils sont quatre à postuler au poste de directeur sportif de l’ASM Clermont Auvergne pour les prochaines saisons.

Deux joueurs. Sur les quarante-deux appelés en sélection cet automne, seuls deux sont issus de l’ASM Clermont Auvergne. Au vu de la composition de l’équipe de France face à la Géorgie, il semble que Damian Penaud sera le seul à augmenter son compteur en sélection en ce mois de novembre. Ceci au détriment du jeune ailier Tani Vili qui n’a toujours pas connu les joies du maillot bleu. Les Auvergnats semblent alors bien loin de cette époque, pas si lointaine, où leur effectif faisait rêver et permettait de remplir allègrement les rangs du XV de France et d’autres sélections. Pour contrer cela, l’écurie jaune et bleue semble être prête à se restructurer. L’arrivée d’un directeur sportif de qualité serait notamment souhaité. RUGBY. Equipe de France. Woki dans la cage, 'Jalimack' reconduit, Galthié a pris des risques et il assume

Selon La Montagne, ils seraient quatre à postuler ce poste. Il s'agit d’Olivier Magne, Aurélien Rougerie, Didier Retière et Morgan Champagne. Si les noms des deux premiers font rêver dans le monde du ballon ovale par leur carrière de joueur, les autres semblent plus proches d’un profil spécialisé. Ils seraient plus proches d’une identité de gestionnaire de la formation et du recrutement. L’ASM aura alors le choix entre des anciennes stars et des personnalités que l’on pourrait plus aisément qualifié “d’homme de l’ombre”. Didier Retière est l’actuel directeur technique national. Morgan Champagne est un personnage bien plus méconnu, mais dont chaque amateur de rugby a déjà eu connaissance d’au moins un joueur passé sous sa houlette, à commencer par un certain Mathieu Bastareaud ou encore Sekou Macalou. Une diversité de profils qui risque de donner du fil à retordre aux dirigeants clermontois.

Morgan Champagne, pierre angulaire de la formation de Massy pendant plus de 10 ans.

Le réveil clermontois, Penaud le gamin, Parra, ASM/Pau a fait souffler le chaud et le froid sur les réseaux sociaux

Toujours selon le média auvergnat, le club chercherait un directeur sportif capable de créer un lien plus efficace entre la formation et l’équipe professionnelle. Le but serait d’éviter certains départs malheureux comme celui de Donovan Taofifenua. Il gérera également le recrutement, en étroite collaboration avec Jono Gibbes. Le quotidien régional parle d’une “short-list” de candidats capable de gérer l’écurie jaune et bleue sans “marcher sur les pieds” d’autrui au sein du club.