TOP 14. Arthur Iturria sur son carton rouge : ''Je déteste les joueurs qui essaient de marchander avec les arbitres''

Ce samedi, Clermont s’est incliné de justesse sur la pelouse de Castres en Top 14. Après le match, le capitaine des Jaunards Arthur Iturria est notamment revenu sur son carton rouge.

Auteur d’un début de saison plus que correct, Clermont aurait pu frapper un grand coup ce week-end en Top 14. En effet, les coéquipiers d’Arthur Iturria ont malmené le vice-champion de France sur ses terres, et sont finalement repartis de Castres avec un point précieux. Mais voilà, au vu de la physionomie de la rencontre, les Jaunards auraient pu espérer mieux. Malheureusement pour ces derniers, le carton rouge reçu par le capitaine de l’ASM en fin de rencontre a pesé lourd dans la balance. Une sanction qui a fait débat du côté de Clermont, mais aussi sur les réseaux sociaux. Néanmoins, l’arbitre a toujours raison, et même si certains pensent que le carton rouge n’avait pas lieu d’être, l’épaule d’Iturria rentre bien en contact avec la tête de Delaporte. Interrogé à la fin de la rencontre par nos confrères de La Montagne, celui-ci ne conteste en aucun cas la décision de Mathieu Raynal : "Il y a contact de mon épaule avec la tête du Castrais mais il n’y a aucune intention de le toucher, encore moins de lui faire mal. Malheureusement, c’est le rugby. C’est regrettable mais c’est un fait de jeu qui arrive souvent. Je converge vers lui, je ne peux pas l’éviter, je ne m’arrête pas au bon moment. Si l’arbitre juge que ça vaut carton rouge, je respecte (...) Je déteste les joueurs qui essaient de marchander avec les arbitres. Je préfère prendre mon carton et sortir".

TOP 14. Carton rouge pour Iturria et jaune pour Ecochard ? Un arbitrage qui fait réagirUne réaction pleine de classe de la part du Clermontois, qui n'hésite pas à prendre ses responsabilités et assumer son erreur. Excellent avec son club depuis le début de saison, Arthur Iturria va néanmoins manquer au minimum un match, suite à cette sanction. Un coup dur pour l'ASM, qui accueillera le promu Bayonne sans son habituel capitaine. Pour rappel, les Jaunards sont actuellement 7èmes du championnat, à seulement 3 points de la deuxième marche, occupée par le Stade Français.

