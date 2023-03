TOP 14. Après Jelonch, Toulouse perd Selevasio Tolofua jusqu’à la fin de la saison

Après avoir perdu Jelonch jusqu'à la fin de la saison, le Stade Toulousain devra aussi se passer d'un autre joueur du pack : Selevasio Tolofua.

TOP 14 - Toulouse. ''Un vrai crève-coeur'' confie Mola au sujet du départ Selevasio Tolofua à ToulonDéjà privé d'Anthony Jelonch pour plusieurs mois, le Stade Toulousain va également devoir se passer d'un autre troisième ligne, et ce jusqu'à la fin de la saison de Top 14 : Selevasio Tolofua. Touché à la hanche face à Montpellier, celui-ci sera trop juste pour rechausser les crampons avant le mois de juin, selon La Dépêche du Midi. Un énorme coup dur pour le club, mais aussi pour le joueur, d'autant que ''Sele'' s'est déjà engagé avec le RCT pour la saison prochaine (et ce jusqu'en 2026). Autrement dit, le joueur de 25 ans ne rejouera certainement plus avec le club de la Ville Rose. Formé à Toulouse, Tolofua a disputé 124 rencontres avec les Rouges et Noirs. Double champion de France (2019 et 2021) et champion d'Europe (2021), Selevasio Tolofua termine donc son aventure avec Toulouse sur une note amère, lui qui n'a été titularisé qu'à 6 reprises cette année.

Concernant l'infirmerie complète du Stade Toulousain, notons que beaucoup de joueurs évoluant au poste de troisième ligne y sont présents : Jelonch et Tolofua donc, mais aussi Théo Ntamack, Youyoutte, et Roumat. Pour le reste, on retrouve les feux-follets Capuozzo, Épée et Retière, ainsi que le géant australien Arnold. De grosses absences donc, qui seront néanmoins comblées par les retours de Lucas Tauzin, Alban Placines, et Charlie Faumuina. Largement premier du championnat, le Stade Toulousain devra donc gérer au mieux son effectif, et faire tourner quand cela sera nécessaire, s'il veut avoir une chance de remporter un ou plusieurs titres.

