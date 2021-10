Top 14. A qui va profiter le retour des ''Français'' du Rugby Championship ?

Le Rugby Championship touche à sa fin et on connait déjà le vainqueur. La fin du tournoi sonne le retour des joueurs ''français'' dans leur club de TOP 14.

La dernière journée du Rugby Championship aura lieu ce week-end. Alors que la première place est déjà connue, l’Australie et l’Afrique du Sud se battront à distance pour la marche du podium. Les Wallabies tenteront de rester sur la continuité du match aller. Ils avaient neutralisé les Pumas 27 à 8. De l’autre côté les Boks devront s’employer pour réaliser l’exploit de s’imposer face aux Blacks. La fin du tournoi devrait ravir plus d’un staff de TOP 14. En effet, il y avait pas moins de 22 joueurs évoluant dans le championnat français, 14 du côté des Pumas, 7 chez les Springboks et enfin 1 seul Australien. Quand on sait les difficultés qu’éprouvent certaines équipes de TOP 14 en ce début de championnat, 2 où 3 mecs en renfort ça ne serait pas de trop. Top 14. MHR. La poisse poursuit Paillaugue, encore blessé au genouL’une des équipes qui attend le retour des internationaux avec impatience, c’est le MHR. Montpellier avait commencé la saison avec quelques soucis de charnière. Paolo Garbisi s’étant légèrement blessé aux matchs amicaux, Paillaugue avait endossé le rôle de numéro 10. Malheureusement, dès la première journée le demi d’ouverture montpelliérain fut victime d’une rupture des ligaments croisés. À peine deux matchs plus tard, c’était au tour de Gela Aprasidze de quitter le terrain sur blessure. Cette dernière le tiendra écarté des terrains pendant 1 mois. Le MHR ne dispose maintenant que d’un seul demi de mêlée disponible sur les 4 de l’effectif : Martin Doan, arrivé d’Albi à l’intersaison. Le retour de Cobus Reinach tombe donc à pic chez les Héraultais. Il n’arrivera pas seul, puisque son compère de la charnière Handre Pollard sera aussi de retour. La précision du buteur sud-africain face aux perches va permettre au MHR de concrétiser ses actions et de ne plus laisser des points en route, leur gros défaut de début de championnat. Un troisième sud-africain a pris un peu d’avance. En effet, Janse Van Resburg a fait son apparition à l’entrainement des cistes en début de semaine. Il sera surement aligné dès ce week-end pour la réception du Stade Rochelais. Un joueur ne fera pas son retour, mais son arrivée au sein du club, ce n’est autre que le talonneur australien Paenga Amosa. Il permettra de pallier l’absence de Guirado, blessé pour plusieurs mois. Top 14. 3 choses à savoir sur Brandon Paenga-Amosa, nouvelle recrue du MHREn revanche du côté de Toulon, la chance n’est pas au rendez-vous. Alors que le club avait 4 de ses joueurs engagés dans la compétition de l’hémisphère sud. Seulement un seul sera disponible la semaine prochaine. En effet, le club s’était d’abord réjouit de l’arrivée en avance de deux de ses joueurs, Isa et Paia’aua. Cela fut de courte durée. Le premier se blessant pour 6 semaines dès son premier match avec les Varois. Le deuxième, est en fait revenu blessé à la cuisse de son séjour en Australie. Les deux derniers à arriver la semaine prochaine, sont les internationaux Springboks Kolbe et Etzebeth. Le deuxième ligne devrait être opérationnel dès son retour. En revanche, les supporters toulonnais devront attendre pour voir l’ailier supersonique fouler la pelouse de Mayol. L’ancien toulousain a fait une rechute de sa blessure et sera tenu éloigné des terrains pour une durée encore inconnue. Du renfort pour un promu. Les deux Argentins de Perpignan seront à l’entrainement dès la semaine prochaine. Jeronimo de La Fuente fera son retour au sein de l’effectif catalan. Le centre des Pumas avait été un des grands artisans de la montée du club en TOP 14 la saison passée. Bautista Delguy en revanche fera son arrivée au club. À l’UBB l’an passé, il avait impressionné par sa pointe de vitesse et ses appuis de feu. Les deux internationaux vont faire du bien à ligne de ¾ catalane. Ils viendront apporter toute leur expérience pour obtenir le maintien tant convoité cette année. L’arrivée des internationaux va permettre à certaines équipes en difficulté de se renforcer et appréhender les prochains matchs avec plus de sérénité. Pour les clubs qui ont confirmé, tel que Toulouse ou Bordeaux. Ces nouveaux arrivants ne vont pas rendre la tâche facile aux coachs pour composer les XV de départ chaque semaine. Entre choix de luxe et renforts considérables, pensez-vous que le retour de ces joueurs va faire bouger le classement du TOP 14 ?