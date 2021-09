Top 14. MHR. La poisse poursuit Paillaugue, encore blessé au genou

Déjà blessé au genou par le passé, le demi de mêlée de Montpellier Benoit Paillaugue sera absent pour les six prochains mois suite à une nouvelle blessure.

Déjà privé de Guilhem Guirado, Montpellier déplore une nouvelle blessure importante dans ses rangs. "C'est une blessure qui me freine dans la saison alors que j'avais fait une bonne préparation. Mais ça reste un contre temps qui ne m'empêchera pas de tout faire pour revenir encore plus motivé et plus fort pour la fin de saison", a commenté Benoit Paillaugue sur le site officiel du MHR. Montpellier a annoncé le verdict pour le demi de mêlée : rupture des ligaments croisés. Après seulement une journée de championnat, le numéro 9 doit repartir aux soins. Il sera prochainement opéré et manquera une bonne partie de la saison. Paillaugue a été touché en fin de match face au RCT le week-end dernier. "Je connais Benoit, c'est un compétiteur hors pair, un des leaders de cette équipe. Il reviendra renforcé de cette épreuve et il sera de retour pour la fin de saison", a confié Philippe Saint-André. Le MHR doit déjà faire sans Cobus Reinach, retenu avec les Boks. Gela Aprasidze et Martin Doan vont donc avoir un rôle à jouer dans les prochaines semaines.



On ne peut s'empêcher de penser que c'est une blessure qui arrive au plus mauvais moment pour celui qui aura bientôt 34 ans. Il sera en effet en fin de contrat en juin 2022. Bien que présent au club depuis 2009, il pourrait ne pas être prolongé. Selon RMC, il sera cependant question d'un accord pour une saison supplémentaire. Ce n'est pas la première fois qu'il est privé de compétition en raison d'une blessure. En avril dernier, il avait été victime d'une légère entorse au genou droit. En 2018, il avait connu trois blessures coup sur coup : une rupture du ligament latéral du genou gauche, un arrachement osseux au niveau de la cheville en janvier, puis une rupture des ligaments croisés de ce même genou gauche en mars.