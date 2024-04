TOP 14. 3 choses à savoir sur Josh Moorby, la nouvelle recrue ''anti-star'' du MHR

Josh Moorby s’est engagé au Montpellier pour 2 ans. Un grand talent méconnu, sur lequel on vous en apprend un peu plus.

Il a inscrit 18 essais en 31 matchs de Super Rugby







Josh Moorby n’est pas l’archétype des recrues étrangères qu’a l’habitude d’aller chercher le MHR. Habituellement, Montpellier préfère les stars au CV long comme le bras, sans que ça ne soit un gage de réussite pour autant derrière.

Là, les Cistes ont donc pris un virage à 180 degrés avec cette recrue méconnue, jamais capée avec les All Blacks mais qui pourtant, est un sacré joueur de rugby. Symbole du renouveau offensif des Hurricanes depuis les départs des Lam, Barrett ou Proctor, Moorby est un arrière/ailier aux jambes de feu, qui pue surtout le rugby.

Bon partout, très rarement décevant, il a tout pour devenir l’un des très bons coups du recrutement héraultais. Et l’un des grands talents du Top 14.





Il n’a jamais connu les sélections de jeunes



Grand (1m88), solide sur les guiboles (98kg), bon partout et très doué pour sentir les coups, ce Josh Moorby a un peu de Will Jordan ou Shaun Stevenson en lui, toutes proportions gardées. La différence ? C’est que Moorby a éclôs très tard (premier match de Super Rugby à 23 ans) et n’a jamais été considéré très tôt comme l’un des meilleurs éléments de sa génération.

L'enfant de Te Awamutu (une petite ville du Waikato qui a formé 7 joueurs du Super Rugby 2024 !) a lui fait toutes ses classes dans son fief avant d'avoir sa chance avec les Southland Stags, en NPC. Puis de devenir la révélation de la saison des Hurricanes en 2022.





Scott Robertson aurait tenté de le retenir



Josh Moorby a déjà été capé avec les Maoris, face à l’Irlande en 2022. Mais à 25 ans, n’ayant jamais eu sa chance avec les All Blacks et connaissant la concurrence exacerbée a son poste, l’enfant du Waikato n’a pas pu refuser la sécurité financière et l’opportunité que lui a offert le MHR. S’est-il précipité ?

Il se dit en tous cas, de l'autre côté de la planète, que Scott Robertson en personne aurait fait en sorte de le convaincre de rester. Avec probablement, une première sélection comme carotte. Mais la présence des Damian McKenzie, Stevenson, Jordan ou encore Jordie Barrett (II a prolongé jusqu'en 2028) a probablement influencé son choix…