SUPER RUGBY. ''Spirale incontrôlable'' : pourquoi les Crusaders réalisent-ils le pire début de saison de leur histoire ?

Après 5 défaites en autant de matchs. les Crusaders se retrouvent à la croisée des chemins. Et cela n'est pas dû qu'au départ de Scott Robertson...

Un être vous manque et tout est dépeuplé. Voici un proverbe vieux comme le monde et qui pourtant demeure toujours aussi vrai et s'applique particulièrement bien aux Crusaders en ce moment. Enfin, ça, c'est ce que l'on a pu entendre ici et là en référence au départ de Scott Robertson, de la part de personnes regardant le Super Rugby d'aussi prêt que l'on suit la Ligue 1.

Un départ qui fait très mal aux Crusaders, évidemment, alors que son ancien adjoint Scott Penney a, pour l'heure, du mal à imposer sa méthode. Mais, au-delà de sa belle crinière blonde et de sa fraîcheur, ce que n'a pas l'ancien entraîneur du Munster se situe surtout sur le rectangle vert.

Des départs, des repos, des emmerdes

D'emblée, citons les départs du dépositaire de jeu des Saders lors de tous leurs titres, Richie Mo'unga, mais aussi de Sam Whitelock pour Pau ou de Jack Goodhue à Castres. Dans le même temps, le talonneur aux 85 capes avec les Blacks, Codie Taylor, bénéficie lui d'une année sabbatique pour repartir de plus belle la saison prochaine. Alors que la machine à scorer Will Jordan (38 essais en 52 matchs avec les Crusaders) s'est fait opérer de l'épaule en début d'année et n'est donc pas là pour amener son sens du jeu, son assurance et ses pattes au fond du terrain du Rugby League Park.

TOP 14. Pau va peut-être se faire chiper Sam Whitelock… par les All Blacks ?Basta cosi ? Même pas ! Pêle-mêle, citons les blessures importantes à la cuisse du colosse Tamaiti Williams (1m94 pour 140kg) dès la 1ère journée, à l'épaule de Leigh Halfpenny en pré-saison, ou, plus récemment de Scott Barrett (doigt cassé) et David Havili (mollet). En clair, les cadres se comptent sur les doigts de la main en ce moment, à Christchurch...

Ce qui explique en grande partie ce début de saison cataclysmique, cette "spirale incontrôlable" comme l'a nommée Penney cette semaine, et donc le pire bilan de l'histoire des Crusaders à l'issue de cinq journées de championnat (2 points pris et 5 défaites). Et que les Rouge et Noir aligneront un pack à 24 ans et demi de moyenne d'âge ce vendredi face aux Chiefs...

Dos au mur, ils feront donc avec leurs armes du moment et s'appuieront sur les hommes forts qu'il leur reste pour faire tomber ceux du Waikato, 2ᵉ du classement pour l'instant. Avec en tête de peloton, l'inusable capitaine de combat Tom Christie, auteur de plus de 22 plaquages par match en moyenne depuis le début de saison. Et en tentant d'appuyer également sur l'absence du magicien Damian McKenzie à l'ouverture des visiteurs. C'est peut-être moche, mais par les temps qui courent, il s'agira de prendre tout ce qu'il y a à prendre...