VIDEO. Super Rugby. Septuples champions, les Crusaders à genoux après une nouvelle défaite historique

Battus pour la quatrième fois de rang en autant de matchs, les Crusaders, dominés par les Hurricanes, réalisent leur pire entame en Super Rugby.

Alors que l'hiver n'est pas encore arrivé dans l'hémisphère sud, un vent glacé souffle sur Christchurch, foyer des Crusaders, après une défaite historique de 14-10 face aux Hurricanes ce vendredi devant leur public.

Les champions en titre du Super Rugby ont connu leur quatrième revers consécutif depuis le début du tournoi. Les septuples vainqueurs de la compétition se retrouvent dans une impasse inédite, mettant sous pression leur entraîneur, Rob Penney. Un scénario impensable pour une équipe habituée au sommet, voire invincible, se dessine désormais dans les annales du Super Rugby. RUGBY. Comment les performances inspirantes du Stade Toulousain guident les Blues en Super Rugby ?Au contraire, les Hurricanes brillent de mille feux, restant l'unique formation invaincue de la compétition, signant une victoire mémorable à Christchurch, une première depuis 14 ans. Cette performance contre les Crusaders vient confirmer leur excellente forme cette saison, avec des victoires notables contre des adversaires de taille.

L'affrontement du vendredi a été un bras de fer intense, soulignant la résilience des Hurricanes qui ont su renverser la vapeur dans les dernières minutes. La victoire s'est dessinée grâce à une percée fulgurante de Justin Sangster, couronnée par une transformation de Brett Cameron, scellant le sort des Crusaders.

Malgré une amélioration notable dans le jeu et une volonté farouche de renverser la tendance, les Crusaders peinent à retrouver leur éclat d'antan. Les blessures et les absences pèsent lourd sur une équipe en quête de renouveau, mais la lumière au bout du tunnel semble encore loin.

Pour les Crusaders, l'heure est à la réflexion. Avec des duels cruciaux à l'horizon, le temps presse pour Rob Penney et son escouade. L'histoire et la fierté des Crusaders sont en jeu, et il faudra plus qu'un exploit pour redresser le cap. Les prochaines semaines détermineront si les Crusaders peuvent briser leur spirale négative.

Ils ont rendez-vous la semaine prochaine chez les Blues avant de recevoir les Chiefs. Une franchise qui avait lancé leur mauvaise série avec un succès dès la première journée sur le score de 33 à 29. Déjà battus à deux reprises à la maison, les champions en titre occupent logiquement l'une des dernières places du classement après quatre journées.