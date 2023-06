VIDÉO. Champion, Scott ''The Razor'' Robertson se remet au breakdance avant de quitter les Crusaders

Pour fêter la victoire du Super Rugby 2022-2023, l'entraîneur Scott Robertson a célébré ce titre avec sa petite habitude fétiche. En effet, le manager, qui fêtera bientôt fêter ses 49 ans, a délivré quelques pas de breakdance sur la pelouse du Waikato Stadium d’Hamilton ce samedi 24 juin. Précédé par Richie Mo’unga sur le dancefloor, il a réalisé sa performance au milieu de ses joueurs, friands du spectacle.

THE LAST DANCE



The moment you've all been waiting for...take it away Razor 🕺#WelcomeToYourSuperStage #SuperRugbyPacific #CHIvCRU pic.twitter.com/K6QGBJ3twy