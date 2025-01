TOP 14. 22 ans et à l’aise chez les grands, l’UBB verrouille l’une de ses pépites

Ce samedi, le journal L’Équipe a indiqué que l’Union Bordeaux Bègles prolongeait le contrat de l’une de ses pépites, le talonneur Connor Sa.

Du côté de la Gironde, la jeunesse fait la loi. En pleine construction d’une génération dorée, l’Union Bordeaux-Bègles va prolonger son talonneur Connor Sa. Selon des informations révélées par L’Équipe ce samedi 4 janvier, le première ligne va rempiler pour les deux prochaines saisons.

Connor Sa, à l'assaut du Top 14

À 22 ans, Connor Sa réalise un début de saison convaincant. Remplaçant régulier de Maxime Lamothe, il a également eu le droit à quatre titularisations en première partie de saison. Il a fini par jouer des coudes avec Romain Latterrade en tant que deuxième talonneur dans la hiérarchie.

La saison passée, Connor Sa avait été prêté en Pro D2 du côté de Carcassonne. Dans l’Aude, il avait pu découvrir le monde du rugby professionnel, avec une quinzaine de matchs dans les jambes. Il avait par ailleurs été embêté par une blessure au talon d’Achille et une fracture avant de revenir à son meilleur niveau.

Revenu en Gironde, le talonneur a disputé 8 rencontres avec l’UBB, pour 306 minutes jouées. Convaincant depuis son retour, il s’était confié sur son caractère réservé dans le podcast En Bord de terrain : “Mon père m’a toujours dit d’être humble, de baisser la tête, de ne pas faire le beau, de ne pas parler fort. C’est peut-être pour ça qu’on dit que j’ai le visage fermé, parce que je suis un peu de mon côté.”

Et son père n’est pas n’importe qui, puisqu’il s’agit de l'ancien pilier néo-zélandais de l'UBB et du Racing 92, Benjamin Sa. Installé en France depuis, son fils a grandi dans l’Hexagone et a traversé les catégories jeunes du CABBG.

En 2021, Connor Sa a choisi sa nationalité sportive en enfilant la tunique des Bleuets. Il compte pas moins de 7 sélections avec le XV de France U20 et espère désormais s’imposer en Top 14.

L’année prochaine, le jeune joueur d’origine néo-zélandaise sera en concurrence avec un autre talonneur de haut niveau. En effet, Gaëtan Barlot (9 sélections) arrive tout droit du Castres Olympique pour renforcer l’effectif de l’UBB.

