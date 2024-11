TOP 14. UBB. Nicolas Depoortere a-t-il perdu son mordant après sa blessure ? ''Porter un casque ? Non !''

Après un mois et demi de repos forcé, Nicolas Depoortere reprend sa place au centre de l’UBB. Face à Montpellier, le jeune talent compte bien faire oublier sa blessure et marquer les esprits.

Ce samedi à 16h30, l’Union Bordeaux-Bègles accueille Montpellier au stade Chaban-Delmas pour le compte de la 11e journée de Top 14. Pour cette rencontre à la maison, l’UBB qui pourra compter sur un renfort de poids : le jeune trois-quarts centre Nicolas Depoortere, de retour après une blessure au visage. Ce dernier sera titulaire au centre de l’attaque bordelaise, prêt à en découdre et à marquer les esprits à quelques semaines du Tournoi des 6 Nations.

Une blessure marquante, un retour express

Victime d’un choc impressionnant au visage en début de saison, Nicolas Depoortere a connu des semaines difficiles. « Les premiers jours, c'était affreux ! La douleur était forte, surtout avant l'opération. Je n'arrivais pas à dormir pendant une semaine. J'en ai un peu bavé », confie le joueur avec franchise à France Bleu Gironde. Mais loin de s’apitoyer, il y voit une opportunité inattendue : « Ça m'a permis de bien récupérer après un gros début de saison, car j'ai quand même été arrêté un mois et demi. »

À seulement 21 ans, Depoortere montre une maturité impressionnante face à l’adversité. Aujourd’hui, l’envie de retrouver les terrains prime sur tout le reste : « Il me tarde surtout le coup d’envoi. »

Une appréhension balayée : « J'ai toujours aimé le contact »

Si certains pourraient craindre de perdre leur mordant après une telle blessure, ce n’est pas le cas pour le jeune centre de l’UBB. « Que ce soit une blessure à la tête, au pied ou au bras, ça reste une blessure. Le contact, c’est un truc que j’ai toujours aimé et je ne pense pas que ça va changer. » Avec humour, il ajoute : « Porter un casque ? Non, je n’y ai pas pensé et d’ailleurs j’ai surtout une tête ridicule avec. »

Malgré une plaque en métal encore perceptible et une légère cicatrice, Depoortere reste pragmatique : « La plaque, je la sens mais c’est mon problème ça (sourires). J’espère que ça va me porter chance pour la suite. »

Un match pour se relancer

Titulaire face au MHR, Nicolas Depoortere aura une belle occasion de montrer qu’il est prêt pour les prochaines échéances. Si la perspective d’une sélection pour le Tournoi des 6 Nations est encore lointaine, le jeune joueur sait que ses performances en Top 14 seront scrutées avec attention. « Je trouve que mon style de jeu est resté le même sur les deux dernières semaines d'entraînement. Je n'ai aucune appréhension. »

Face à Montpellier, il devra combler l’absence de Moefana et Penaud, des cadres de l’attaque bordelaise. Une belle responsabilité pour celui qui incarne déjà l’avenir de l’UBB. Ce duel face au MHR s’annonce déterminant dans la quête d’une place en haut du classement.

Avec 7 victoires en 10 matchs, Bordeaux veut s’affirmer comme un prétendant sérieux aux phases finales. Et avec le retour de joueurs clés comme Depoortere, tout semble réuni pour une belle performance à Chaban-Delmas. Les supporters de l’UBB seront nombreux à guetter le retour de ce jeune talent, symbole d’un rugby audacieux et combatif. Réponse ce samedi à 16h30, pour un match sous tension où chaque détail pourrait faire la différence.