Top 14. 2 mois sans repos, un avantage pour les grosses écuries ?

Le Top 14 enchaîne 10 journées consécutives sans repos. De là à favoriser les cadors de notre championnat ? Dans l'état actuel des choses, difficile à dire.

On le sait une saison de Top 14 est un marathon, courut sur un rythme effréné où chaque coup de moins bien peut se payer cash. Cette saison, le début de championnat ne laisse pas de place au repos. Pour rappel, la première journée a eu lieu le week-end du 4 septembre. Nous sommes donc en octobre, avec cinq matchs ont déjà été disputés sans aucun week-end off. Et cela est loin d'être terminé ! En effet, les joueurs ne sont qu'à mi-parcours, puisqu'ils vont enchaîner les rencontres jusqu'à la 10ᵉ journée. Ce qui nous amènera donc au 6 novembre ! Inédit. Le premier week-end de repos interviendra le 13 novembre. Soit plus de deux mois sans aucune coupure ! Assez fou. À titre de comparaison, la saison dernière le Top 14 avait connu une pause après seulement 2 rencontres disputées. À nuancer en revanche puisque les phases finales de Coupe d'Europe s'étaient déroulées au même moment. Lors de l'exercice 2019-2020, notre championnat avait connu sa première coupure à partir de la quatrième journée, bien loin des 10 prévues actuellement. De quoi nous poser la question suivante : à qui profitera cet interminable marathon ?

Top 14. CLASSEMENT. Brive et Pau étonnent, Clermont se relance, Paris couleIl serait logique que ces 10 matchs consécutifs avantagent considérablement les équipes susceptibles de jouer le haut du tableau. Et cela n'est pas difficile à comprendre. Des effectifs bien plus fournis, des joueurs capables de remplacer des prétendus blessés sans forcément affaiblir leurs formations. Alors qu'en contrepartie, des clubs plus adeptes à jouer le maintien auront du mal à remplacer certains cadres en cas de pépins physiques. Pour les promus, ajoutez à cela l'adaptation au Top 14. Alors on pourrait maintenir notre théorie, quand on voit que le Stade Toulousain survole le championnat, que l'UBB talonne les Haut-Garonnais, que Castres, le Racing, Lyon ou même le MHR sont largement dans les clous. On pourrait en effet. Top 14. Brive. Début prometteur ou feu de paille ?Mais malgré cela, notre cher Top 14 nous réserve encore une fois son lot de surprises. Pour preuve, Brive et Pau normalement condamnés à lutter pour le maintien, sont respectivement troisièmes et cinquièmes. Et loin de nous l'idée de minimiser les performances corréziennes qui ont battu chez eux des prétendues équipes qui batailleront pour le maintien. Porté par un Enzo Hervé inspiré, le CAB peut espérer mieux qu'un simple maintien. Idem pour Pau qui fait preuve de vertus de solidarité. Les victoires contre Lyon ou Perpignan à 14 contre 15 en sont le parfait exemple. De là donc à s'inviter dans la lutte pour les six ? Cela serait une sacrée surprise. En revanche, certains clubs qui auraient pu prendre le large semblent bien loin de leurs ambitions. On pense au Stade Rochelais, avant-dernier, aux antipodes de son statut après une saison 2020/2021 exceptionnelle, avec deux finales jouées. Même chose pour le Stade Français. Après une place parmi les qualifiables, on était en droit d'attendre mieux des joueurs de la capitale. Les Parisiens sont pour le moment agglutinés en dernière position. Si bien que la réception de Clermont s'avère déjà primordiale si les hommes de Gonzalo Quesada ne veulent pas être condamnés à lutter pour leur survie au sein de l'élite. À ceux-là, on pourrait rajouter Clermont ou Toulon qui ne séduisent pas forcément en ce début d'exercice. Ces derniers doivent notamment faire sans leurs internationaux sud-africains et avec de nombreux blessés. Top 14. A qui va profiter le retour des ''Français'' du Rugby Championship ?Alors quelles conclusions en tirer ? Tout simplement que notre Top 14 n'est pas une science exacte. Et s'il l'on pouvait supposer que des clubs trusteraient déjà les premières places avec un calendrier aussi surchargé il n'en est rien. La tournée automnale va en plus de cela affaiblir les effectifs des grosses cylindrés avec désormais les fameux doublons. Sans oublier le Tournoi des 6 Nations cet hiver. La prochaine journée pourrait nous permettre d'y voir un peu plus clair. Ou alors de totalement rebattre les cartes. Les joies du Top 14 quoi. Car depuis quelques années, jamais notre championnat n'aura été aussi indécis, malgré toutes les suppositions que l'on peut faire, suivant le calendrier, les adversaires joués, etc. Et tant mieux.