Tevita Tatafu vs Tevita Tatafu, quand le rugby international réunit la famille à l’autre bout du monde

Cousins et homonymes parfaits, les deux Tevita Tatafu s’affronteront lors de France vs Japon. En cas de collision, les murs devraient trembler.

Qu’il est drôle, en y repensant, de se dire que samedi, Tevita Tatafu fêtera sa première cape avec les Bleus, en guise de successeur désigné d’Uini Atonio. Soit 10 ans presque jour pour jour après les débuts de Winnie, justement, qui porta pour la première fois le maillot frappé du coq lors de l’ouverture de la tournée d’automne 2014, face aux Fijdi.

Deux hommes originaires du Pacifique, deux physiques hors normes, et un même poste de pilier droit pour auquel l’un fait figure de référence, l’autre de grand espoir.

Tatafu et son homonyme

Qu’on se le dise, la première sélection de Tevita Tatafu ce samedi soir sera un petit événement. Déjà parce que le Tongien d’origine et son physique hors normes sont une attraction en tant que tel pour le rugby français, mais aussi parce qu’il y affrontera son cousin.

Une rareté qui n’est néanmoins pas une première, puisque au niveau international, Sonny Bill et Tim Nanai-Williams s’étaient par exemple déjà croisés, en 2017. En revanche, affronter son homonyme par la même occasion fait figure, à notre connaissance, de cas unique. Puisque le Bayonnais Tevita Tatafu croisera donc le Bordelais et international nippon Tevita Tatafu, pour l’ouverture de cette tournée de novembre.

Loin, très loin de l’île du Pacifique Sud dont ils sont originaires, le pilier droit et le numéro 8 devraient se croiser sur le terrain ce samedi soir au Stade de France. Et ce si le Tricolore a la caisse pour tenir un peu plus d’une mi-temps au niveau international, moment où le Japonais — remplaçant au coup d’envoi — devrait faire son entrée sur le pré.

Pour l’anecdote, les deux surpuissants poulagasses (140kg pour le pilier, 126 pour le numéro 8 !) s’étaient déjà affrontés en Top 14 la saison, à deux reprises. Et à chaque fois, c’est le Japonais qui l’avait emporté sous les couleurs de l’UBB. Espérons cette fois que le résultat soit tout autre pour le pilier de 22 ans, qui sera néanmoins favori.

Car face à une équipe nippone sur le déclin et 14ème au classement mondial, les Bleus doivent l’emporter quoi qu’il arrive et monter en régime en vue de la venue de la Nouvelle-Zélande le week-end suivant. Qui a justement passé 60 points aux Asiatiques il y a deux semaines, avec une équipe remaniée. Y’a plus qu’à, comme on dit…