XV de France. ‘‘Il va surprendre beaucoup de monde’’, Servat annonce un nouvel OVNI

À quelques jours du premier match du XV de France pour la tournée d’automne 2024, William Servat n’a pas manqué d’éloges pour l’un de ses joueurs.

Le XV de France est attendu cet automne, ceci pour de multiples raisons. Parmi elles, il y a l’envie de voir de nouveaux visages à certains postes. Ainsi, l’arrivée du Bayonnais Tevita Tatafu (22 ans) avec les Bleus est scrutée de près. Il est pressenti pour être titulaire face au Japon, le 9 novembre.

Dans un entretien accordé au Midi Olympique, l’entraîneur des avants du XV de France William Servat a montré qu’il appréciait fortement le profil du jeune pilier droit. “Je peux vous certifier son potentiel… Maintenant, il reste un jeune joueur. Sans doute manquera-t-il de rythme sur le premier match – et c’est normal – mais il va surprendre beaucoup de monde”, affirme-t-il au journal.

En supplément, l’ancien talonneur rappelle que les contacts avec Tevita Tatafu ne datent pas de cet automne. Il explique notamment que la méthode de travail autour du Bayonnais rassemblent à l’intégration d’Emmanuel Meafou avec le XV de France :

En juin dernier, quand Tevita nous a rejoints pour préparer la tournée en Argentine, il pesait 158 kilos. Hier, il était à 140 kilos, tout en conservant sa puissance phénoménale, notamment en mêlée. Sauf qu’il a aujourd’hui plus d’activités, plus de déplacements. Un joueur comme lui, avec les qualités techniques qu’il a, s’intègre superbement bien. Il a pris conscience, en quelques mois, des exigences du niveau international. Ça a été un travail de co-construction avec son club de Bayonne. Un soir de juin dernier, nous discutions de mêlée sur la terrasse de sa chambre et nous avons mis en pratique notre discussion.” - Midi Olympique

Arrivé en France à 17 ans, Tevita Tatafu est un pilier droit au gabarit hors norme (1,83 m, 140 kg). Originaire des Tonga, il évolue à Bayonne depuis 2019. Malgré son jeune âge, il compte d’ores et déjà plus d’une soixantaine de matchs en professionnel avec le club basque.

Avant de le voir avec le XV de France, le staff de Fabien Galthié a déjà eu l’occasion de l’observer. Déjà convoqué l’été dernier pour s’entraîner à Marcoussis, il est désormais éligible pour évoluer en Bleu.

Sa décision de représenter la France a été officialisée il y a quelques mois. “Tevita aurait pu être international tongien : il ne le veut pas. Il veut être international français, c'est clair dans sa tête”, confiait Grégory Patat, entraîneur de l’Aviron Bayonnais, sur Sud Radio en mars dernier.

Dans le XV de départ attendu face au Japon, Tevita Tatafu devrait être le seul joueur à honorer sa première sélection. S’il se montre convaincant, il pourrait même enchaîner avec les rencontres face à la Nouvelle-Zélande (16 novembre) et l’Argentine (22 novembre).

