XV de France. Marchand, Darricarrère et Serin appelés, Galthié affine son groupe !

Baptiste Serin, Julien Marchand et Léon Darricarrère ont été appelés avec le XV de France pour préparer la rencontre face au Japon, le 9 novembre prochain.

Ils sont là, les Bleus de l’Autumn Nations Series 2024. Ce samedi 2 novembre, Fabien Galthié et son staff ont communiqué l’entièreté du groupe du XV de France qui préparera le match face au Japon. Ce dernier est prévu le 9 novembre prochain, sur la pelouse du Stade de France.

Sur cette nouvelle liste de 42 joueurs, peu de surprises sont présentes. Cependant, cela offre plus d’informations sur la hiérarchie en vigueur du côté de Marcoussis. Du côté des 3 nouveaux appelés, on retrouve Baptiste Serin (46 caps, 30 ans), Julien Marchand (37 caps, 29 ans) et Léon Darricarrère (0 caps, 20 ans).

Pour le demi de mêlée du RC Toulon, il remplace Nolann Le Garrec. En effet, son rival du Racing 92 a été victime d’une alerte au genou à l’entraînement. Par précaution, il ne sera pas disponible pour la rencontre face à la sélection asiatique, mais postule toujours pour les prochains matchs.

Au poste de talonneur, le retour de Julien Marchand est une excellente nouvelle. Ainsi, Fabien Galthié pourra retrouver sa paire d’exception, avec Peato Mauvaka. Face à ce retour, le première ligne de l’Union Bordeaux-Bègles Maxime Lamothe reste en club, le Castrais Gaëtan Barlot lui est préféré.

Enfin, au centre, Jonathan Danty ne retournera pas à Marcoussis cette semaine. Encore titulaire lors du dernier Tournoi des VI Nations, le Rochelais est mis de côté, pour un choix qui semble visiblement purement sportif. Le jeune Léon Darricarrère se voit offrir une chance de briller, avec le forfait de Nicolas Depoortere.

En dehors de ces trois changements, le groupe du XV de France reste inchangé. Pour rappel, les Bleus se dirigent tout droit vers une équipe composée d’une charnière Dupont-Ramos. Sauf surprise, Matthieu Jalibert et Maxime Lucu devraient prendre place sur le banc pour les suppléer.

Après cette première rencontre face au Japon, le XV de France enchaînera avec deux confrontations plus corsées, toutes au Stade de France. En deuxième match, les Bleus défieront les All Blacks, le 16 novembre. Enfin, les Tricolores retrouveront l’Argentine pour conclure leur année 2024, le 22 novembre.

