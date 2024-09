Top 14. Clause controversée : pourquoi le transfert de Tevita Tatafu à Bordeaux-Bègles est incertain

Tevita Tatafu ne sera pas à Bordeaux-Bègles aussi facilement. Bayonne s’oppose à son départ, invoquant une clause contractuelle effacée, et le transfert est aujourd’hui compromis.

Le transfert de Tevita Tatafu à l'Union Bordeaux-Bègles est loin d'être acté. Alors que le pilier droit de l'Aviron Bayonnais semblait en route pour la Gironde, des divergences autour d'une clause contractuelle remettraient tout en question.

Tatafu est lié à Bayonne jusqu'en 2026. Cependant, il aurait activé une clause de sortie pour signer à Bordeaux-Bègles. Or, selon les dirigeants basques, cette clause n'existe plus, comme le rapporte Sud Ouest. Pour eux, Tatafu reste sous contrat avec Bayonne, et son départ ne serait donc pas possible dans l'état actuel des choses.

Pourquoi cette clause pose-t-elle problème ? Elle stipulait à l'origine que Tatafu pouvait quitter Bayonne moyennant une indemnité de 500 000 euros. Or, lorsque le joueur a changé d’agent, la clause n'aurait pas été incluse à nouveau.

Le président bayonnais Philippe Tayeb d'expliquer : « J’ai appris dans la presse que Tatafu avait signé quatre ans. J’avais reçu un appel de Laurent Marti le matin même pour me parler d’un précontrat. Mais il n’y a plus de clause, m’assure Frédéric Bonhomme, la personne en charge du dossier pour nous. »

Cette confusion n’arrange ni Bayonne ni Bordeaux. Il va falloir clarifier la situation. Et notamment savoir si ladite clause existe encore. Ou bien alors si un avenant a été ajouté au contrat. "Selon nos informations, ni l’UBB, ni le joueur n’en disposeraient", explique nos confrères.

Alors que l'UBB doit recevoir le Racing 92 ce samedi, Bayonne se déplace à Clermont. Tevita Tatafu n'est d'ailleurs pas du voyage. À l'Aviron, on ne parle pas de sanction, mais d'une décision du staff en raison des performances en deçà du joueur.

Lequel est sans doute perturbé mentalement par cette situation. Lorsque tout sera réglé, on peut imaginer qu'il pourra donner la pleine mesure de son talent. Lui qui est notamment pisté par l'encadrement du XV de France en vue des tests de novembre. Et plus si affinité.