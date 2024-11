Sans Lucu et Ollivon, les dernières indiscrétions sur la composition du XV de France face au Japon

Pour leur premier test de la saison contre le Japon, les Bleus aligneront un XV entre expérience et jeunesse. Blessures et stratégie obligent, Galthié mise sur un effectif polyvalent.

Dans un peu plus d'une semaine, le XV de France jouera son premier match international dans le cadre de la saison 2024/2025. C'est le Japon qui se présentera face aux Bleus de Galthié. Avant que les All Blacks puis les Pumas ne tentent de battre Antoine Dupont et ses coéquipiers.

Continuité et adaptation : la stratégie de Galthié

Le groupe tricolore n'a pas été épargné par les blessures ces derniers mois. Si bien que le XV de départ qui se présentera face aux Japonais a évolué au fil des semaines et des performances de chacun. La gestion des hommes, en vue de la Coupe du monde, mais aussi de la saison qu'il reste encore à jouer pousse l'encadrement à faire certains choix pour ce premier. Voire pour les deux suivants.

Comme celui de laisser Maxime Lucu et Charles Ollivon en tribunes voire en club comme cela a été le cas cette semaine. Le demi de mêlée, doublure de Dupont, et l'ancien capitaine tricolore, ayant été mis à disposition de l'UBB et du RCT pour la 9e journée.

Selon les dernières indiscrétions du Midi Olympique, ni le Bordelais ni le Toulonnais ne seront sur la feuille de match face au Japon. Galthié et ses adjoints ayant préféré aligner Nolann Le Garrec chez les finisseurs et Alexandre Roumat en troisième ligne.

RUGBY. Tests de novembre : Pourquoi Mickaël Guillard pourrait être la surprise du XV de FranceDevant, les absences de Baille, Mauvaka ainsi que celle probable d'Atonio oblige aussi le staff à donner leur chance à certains éléments. Ainsi le Bayonnais Tatafu pourrait démarrer comme cela a été évoqué depuis plusieurs jours. Pas de Romain Taofifenua également mais son ancien coéquipier à Lyon, Mickaël Guillard.

Dupont et Ramos : une charnière de confiance

Derrière, pas de grosses surprises dans la ligne d'attaque avec Penaud et Bielle-Biarrey. L'absence de Romain Ntamack a cependant poussé le sélectionneur à faire un choix. Et c'est Thomas Ramos qui va retrouver son coéquipier à Toulouse Antoine Dupont. Reléguant Matthieu Jalibert sur le banc pour terminer le travail en deuxième période.

La présence de l'arrière du Stade Toulousain à l'ouverture offre une nouvelle opportunité de briller à Léo Barré malgré le début de saison compliqué du Stade Français. L'encadrement tricolore cherche de la continuité. Mais il est aussi obligé de s'adapter. Avec le forfait de Depoortère, qui était titulaire contre les Anglais en mars dernier, l'incertitude place au centre.

XV de France. Humble mais déterminé, Émilien Gailleton compte bien saisir sa chance et passer un capSeul Gaël Fickou semble assurer de débuter face au Japon. Le Bordelais Moefana et le Palois Gailleton se dispute la place de deuxième centre. Ici, le Midol n'a pas tranché et estime que le Toulousain Paul Costes pourrait même avoir sa chance sur le banc. Le Bordelais Moefana, bien que suspendu, devrait être apte à jouer. Sa polyvalence à l'aile pourrait lui offrir une place dans les 23.