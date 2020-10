Testée en France, la règle du plaquage à la taille adoptée par toutes les fédérations annonce Laporte

Bernard Laporte a annoncé que la règle du plaquage à la taille allait également être appliquée à l'étranger après avoir été testée en France chez les amateurs.

La France candidate à l'organisation de la Coupe du monde féminine 2025En campagne du côté de St-Orens en vue des élections pour la présidence de la FFR, Bernard Laporte a multiplié les annonces. Outre celle concernant la candidature à venir de la France à l'organisation du Mondial féminin en 2025, le président de la Fédération française de rugby a insisté sur le fait que la France était désormais moteur de l'évolution du rugby. "Les règles mises en place par Didier Retière (Directeur technique national, NDRL) au niveau du monde amateur et proposées par la France, comme l'expérimentation du plaquage à la taille, ont été adoptées lundi à l'unanimité pour qu'elles soient utilisées dans toutes les fédérations du monde." Abaisser le plaquage du buste à la taille faisait partie d'une expérimentation "validée par World Rugby et mise en place par la FFR de Fédérale 2 jusqu’à la 4ème série" depuis octobre 2019. Cela découlait du symposium organisé à Marcoussis. Que faut-il retenir du symposium de World Rugby qui s'est déroulé à Marcoussis ?Laporte rappelle que cette expérimentation a été bénéfique et ajoute qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Et ce, même si les débuts ont été difficiles avec notamment la règle concernant le plaquage à deux. "Les arbitres ont eu du mal à s'adapter à ces nouvelles règles. C'est une évidence. Et il faut aussi leur laisser le temps." Passé les premiers matchs compliqués, tous les acteurs du jeu ont fini par s'y faire jusqu'à constater qu'il y avait plus de jeu, de volume et de fluidité, explique le président de la FFR. De là à avoir un jour l'obligation de plaquer à la taille appliquée chez les pros ? Ce serait dans la logique des choses. Les nouvelles règles de plaquage bientôt appliquées aux pros ?