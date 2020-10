La France candidate à l'organisation de la Coupe du monde féminine 2025

Le président de la FFR Bernard Laporte a annoncé que la France allait déposer un dossier pour l'organisation de la Coupe du monde féminine 2025.

Elections FFR - Laporte plus que confiant malgré un sondage en faveur de GrillEn pleine campagne pour les élections à la présidence de la Fédération française de rugby, dont il est déjà l'homme fort, Bernard Laporte était à St-Orens pour parler de son programme et de ses engagements en cas de réélection. Parmi eux, celui de développer le rugby féminin dans l'Hexagone. Il a rappelé que l'organisation du Mondial masculin en 2007 avait permis d'augmenter le nombre de licenciés. Il devrait en être de même après la Coupe du monde 2023 qui aura lieu en France. Aussi, Laporte espère que l'engouement sera identique avec les féminines. Aussi a-t-il annoncé que la France allait candidater pour l'organisation de la Coupe du monde 2025. "Aujourd'hui, je n'ai pas entendu parler d'autres candidats mais on ne sait jamais. Je crois que l'attribution aura lieu en 2022." La France pourrait donc succéder à la Nouvelle-Zélande, en charge de l'édition 2021.