Elections FFR - Laporte plus que confiant malgré un sondage en faveur de Grill

Les élections pour la présidence de la FFR approche à grands pas. Qui de Bernard Laporte ou Florian Grill sera élu le 3 octobre ?

Au bord des larmes, Laporte allume Florian Grill après sa garde à vue [VIDEO]Bernard Laporte a séché ses larmes. Après son passage en garde à vue, le président de la FFR s'est remis en mode campagne. Via Sud Ouest, il confie avoir été "impacté" par cet épisode qui est arrivé à une semaine des élections pour la présidence de la FFR. Néanmoins, il est plus confiant que jamais. "Je suis certain qu’on va gagner. Je ne peux pas dire mieux." Il estime que ce qu'il a accompli avec son équipe depuis sa première élection plaide en sa faveur. "On avait pris 44 engagements. On les a tenus à 90 %." Et il compte bien tenir ses 15 nouveaux engagements. À ce titre, il tacle une nouvelle fois son rival Florian Grill : "eux en ont 300. Et pourquoi pas 1000 ? Il faut être concret dans la vie."



Cela pourrait-il peser dans les votes ? Selon un récent sondage conduit par L'Equipe, il semblerait que non. Il n'est pas non plus exhaustif puisqu'il a été mené sur 266 formations sur 1781, soit seulement 15 % des clubs amateurs. Néanmoins, le candidat Grill a obtenu 41% des votes contre 38 % pour le candidat sortant, rapporte Le Figaro. Les indécis pourraient cependant faire la différence. À quelques jours du scrutin, nombreux sont ceux qui n'auraient pas encore arrêté leur choix. Bien évidemment, ce sondage n'a pas échappé à Bernard Laporte. Via les réseaux sociaux, il n'a pas hésité à le commenter de manière virulente :

Les coups bas, les polémiques absurdes, les calendriers hasardeux, les procédures, les pressions de tous ordres... jamais on ne sera allé aussi loin pour tenter de me décourager. Jusqu’à un sondage d’un journal sportif transformé en procureur général à la solde d’une opposition qui dénonce sans cesse mais jamais ne propose, commettant une enquête d’opinion à la méthode douteuse. [...] Ce n’est plus une adversité : c’est une tartufferie dont personne ne sera dupe.