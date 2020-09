Au bord des larmes, Laporte allume Florian Grill après sa garde à vue [VIDEO]

Le président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte n'a pas mâché ses mots au sortir de sa garde à vue envers Florian Grill.

Fin de garde à vue pour Laporte et Altrad, pas de mise en examen pour le momentPlacé en garde à vue mardi matin, Bernard Laporte ou encore Serge Simon, respectivement président et vice-président de la FFR, ainsi que Mohed Altrad, propriétaire du MHR, sont sortis mercredi soir. "L’Institution se réjouit que les dirigeants fédéraux interrogés aient été libérés de toutes charges à l’issue des interrogatoires menés", a commenté la Fédération dans un communiqué. De son côté, Laporte a été beaucoup plus direct dans ses déclarations. Attaquant de front son concurrent aux prochaines élections pour la présidence de l'instance, Florian Grill. Via L'Equipe ce dernier n'a pas souhaité répondre directement. "Je regrette en revanche que Bernard Laporte, qui invoque souvent la démocratie, ait refusé le débat que les clubs réclamaient, programme contre programme. Je regrette qu'il préfère l'agression dans le dos ou par media interposé, au courage du débat en face à face, calme et argumenté."