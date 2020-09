Fin de garde à vue pour Laporte et Altrad, pas de mise en examen pour le moment

Placé en garde à vue mardi matin, le président de la FFR Bernard Laporte est sorti libre ce mercredi soir aux côtés de Mohed Altrad.

Bernard Laporte et Mohed Altrad placés mardi matin en garde à vuePlacé en garde à vue mardi matin, le président de la FFR Bernard Laporte est sorti libre ce mercredi soir, comme le rapporte France 3. Mohed Altrad, président du MHR, ainsi que Serge Simon, vice-président de la FFR, Claude Atcher, directeur général du comité d'organisation de la Coupe du monde 2023, et Nicolas Hourquet, responsable des relations internationales de la FFR, sont aussi ressortis libres. Ils n'ont donc pas été mis en examen après avoir été entendus par la Brigade de répression de la délinquance.économique. "Les enquêteurs ont questionné le quintette sur le contrat de sponsoring liant le groupe de BTP au XV de France, mais également sur le soutien de l'entreprise à la candidature française à l'organisation de la Coupe du monde 2023", nous apprend Le Parisien.

''Putsch'', ''tribunal médiatique'', Bernard Laporte réagit via une lettre ouverte après sa garde à vueLe parquet national financier va devoir aviser quant à la suite à donner à cette affaire. Arrêter les investigations ou bien ouvrir une information judiciaire. La question des liens entre Altrad et Laporte est au centre des interrogations ainsi que le sponsoring du XV de France. "Ils interrogent sur toutes les bricoles que vous connaissez déjà, il n’y a rien de nouveau", a lancé via RMC l'avocat de Laporte.