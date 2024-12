Tension au Racing 92 : deux leaders écartés pour des raisons extra-sportives ?

Arrivés lundi matin à l'entraînement alcoolisés, selon L'Equipe, Camille Chat et Janick Tarrit devraient être écartés du groupe du Racing 92 pour la 11ème journée de Top 14.

Le Racing 92 vit une saison compliquée, ce que nombre de membres du club ne contredisent d’ailleurs pas. Mais en espérant enquiller sur la dynamique européenne et sa belle victoire face aux Harlequins, l’entité des Hauts-de-Seine doit se relancer en championnat.

Actuellement 8ème du championnat, il lui faudra donc répondre présent sur la pelouse de Montpellier, 9ème. Un match capital, donc, que le Racing devra pourtant préparer avec le poste de talonneur complètement décimé.

En effet, selon le Midi Olympique, les Ciels et Blancs se déplaceront sans leur deux meilleurs talonneurs, les explosifs et complémentaires Camille Chat et Janick Tarrit.

La raison ? On ne va pas vous faire de dessin, mais si les deux talons internationaux ne s’entraîneront pas avec le groupe de la semaine ni ne joueront ce week-end alors qu’ils ne sont pas blessés, ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas lancé assez droit samedi dernier.

Un problème extra-sportif survenu en début de semaine est timidement évoqué. D'après L'Equipe, les deux compères auraient consommé suffisament d'alcool dimanche soir pour que Chat arrive à l'entraînement avec la gueule de bois, lundi, tandis que Tarrit, lui, aurait raté son réveil.

Résultats, les deux boules de nerfs pourraient être sanctionnées plus durement par leur club. Verdict dans les prochains jours.



En attendant, cela devrait profiter au Chilien Diego Escobar, qui pourrait connaître sa première titularisation sous les couleurs du club. Mais nul doute que les Franciliens se seraient pas passé de ça, à l’approche d’un programme de fêtes assez chargé…