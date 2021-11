Teddy Thomas et les spécialistes du 7 Barraque et O'Connor présents à la finale du Supersevens

Samedi, lors de la finale du Supersevens, il y aura du très beau monde ! Norton, Thomas, Hastoy, Barraque et on en passe...

C'est un superbe nouvelle pour le spectacle que nous offrira la finale du Supersevens, ce samedi à Nanterre. Alors que l'on sait Monaco se présenter avec une équipe XXL et notamment les stars Afrika, Norton et son puncheur Qeleca, les autres formations ne seront (finalement) pas en reste non plus. L'on pense notamment à la Section Paloise, qui se déplacement en région parisienne avec son ouvreur international Antoine Hastoy, pas retenu avec les Bleus face à la Géorgie.

Ou encore aux locaux de l'épreuve, les Racingman, qui pourront compter sur leur insaisissable ailier Teddy Thomas, revenu de blessure il y 2 semaines. Clermont pourrait faire forte impression également, puisqu'il se déplace avec ni plus ni moins que le capitaine de France 7, J-P Barraque, et celui qui a longtemps foulé le maillot Bleu à ses côtés, Marvin O'Connor. Ça promet !

