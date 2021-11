Super Sevens. Attention les yeux, Monaco recrute la légende Dan Norton pour la finale !

En vue de la finale du Super Sevens, Monaco Rugby Sevens a annoncé le recrutement de l'Anglais Dan Norton, une légende du circuit mondial à 7.

Ce samedi, on joue la finale de l'In Extenso Super Sevens sur la pelouse de la Paris La Défense Arena. Qui succèdera au Racing 92 ? Opposé à la La Rochelle en quart de finale, Monaco Rugby Sevens a semble-t-il sa petite idée sur la question. Après avoir fait appel à la star sud-africaine, Cecil Afrika pour les précédentes étapes, la Principauté s'est attaché les services d'une autre légende du circuit mondial de rugby à 7 : Dan Norton. Son nom ne vous dit sans doute pas grand-chose, mais l'Anglais détient le record du nombre d'essais inscrits au niveau international avec 354 réalisations. Il compte pas moins de 459 matchs sur les World Series. Autant dire que c'est du très très lourd ! Outre son expérience Norton, c'est aussi une vista extraordinaire et des cannes incroyables. Il est l'un des joueurs les plus rapides du monde à 7.