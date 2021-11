TRANSFERT. Top 14. Le phénomène à 7 Saimone Qeleca devrait s'engager à Toulon

Révélation du Supersevens, le Fidjien Saimone Qeleca devrait s'engager au RCT très prochainement, mais être prêté à Hyères (Fed 1) jusqu'à la fin de la saison.

Saimone Qeleca, vous n'avez pas oublié son nom ? Pour rappel, il s'agit de ce Fidjien de 24 ans qui s'était révélé lors des premières étapes du Supersevens sous les couleurs de Monaco cet été, grâce à sa vitesse et ses appuis incroyables. Depuis ? Peinard, celui qui est mâçon de profession continue de traverser les terrains avec son club de Digne... en Honneur. À l'occasion, il évolue également toujours pour les South Sevens, l'une des équipes références à 7 dans le Sud-Est de la France.

Moi, Saimone Qeleca, vedette du Supersevens, maçon et ailier... en Honneur !

Mais cette iniquité pourrait bien cesser rapidement, puisque l'ailier aux dreadlocks devrait s'engager officiellement avec le RCT très prochainement. Selon nos informations, il ne s'agirait plus qu'une question de temps pour que les derniers détails de son contrat soient réglés et qu'il quitte le chef lieu du 04. Pourra-t-il affronter ses compères Tuisova, Waisea ou Bituniyata dans les prochaines semaines ? Pas vraiment, puisque Toulon n'ayant actuellement plus de place pour un non JIFF dans son effectif et Qeleca devant d'abord peaufiner son jeu à XV avant de goûter à ce niveau-là, il sera prêté au voisin de Hyères, pensionnaire de Fédérale 1, jusqu'à la fin de la saison.

VIDEO. Supersevens. Mis sur orbite par Cecil Afrika, Qeleca se troue tout seul dans l'en-but

D'ici là, vous pourrez toujours vous régaler devant ses exploits à 7, puisque le Fidjien disputera ce samedi la finale du Supersevens sous les couleurs monégasques, aux côtés d'un autre speedster, Dan Norton. La paire américaine Isles - Baker n'a qu'à bien se tenir...

Super Sevens. Attention les yeux, Monaco recrute la légende Dan Norton pour la finale !